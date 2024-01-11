Uluslararası Film Koruma Festivali kapsamında Ermeni sinemasının kurucusunun filmleri yer alacak

Dünyanın en prestijli kültürel platformlarından biri olan New York’taki MOMA Çağdaş Sanat Müzesi’nde “Kaydetmek ve Projelendirmek”. 20. MOMA Uluslararası Film Koruma Festivali kapsamında 28 Ocak ve 31 Ocak tarihlerinde Ermeni sinemasının kurucusu Hamo Beknazaryan’ın “Volkandaki Ev” (1928) ve “Yerkir Nairi”(Nairi ülkesi) (1930) filmleri 4K şeklinde gösterilecek. Ulusal Sinema Merkezi bunun Ermeni sineması açısından önemli bir olay olduğunu belirtiyor.

Filmler Ermenistan Ulusal Film Merkezi tarafından dijital ortama aktarıldı.

Bu önemli kültürel etkinlik vesilesiyle “Martin Scorsese” Film Vakfı özel bir tebrik mesajı gönderdi.

Hatırlanacağı üzere Ocak 2022’de New York Modern Sanat Müzesi’nde “Kaydetmek ve Projelendirmek” festivali kapsamında Sergey Parajanov’un 4K formatında restore edilen “Hakob Hovnathanyan” filminin gösterilerek kalıcı olarak korunmasına teslim edildi. Bu film müzenin kalıcı korumasına alınan ilk Ermeni filmi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/11/Uluslararası-Film-Koruma-Festivali-Ermeni-sineması/265391