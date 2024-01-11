Her türlü engellemeyi denediler

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Atatürk filminin yapımcısı Saner Ayar, filmin ABD ve Avrupa’da Ermeni lobilerinin ve PKK terör örgütü yandaşlarının saldırılarıyla engellenmeye çalışıldığını söyledi. Ayar, bu süreçte İletişim Başkanlığı ile Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle filmin birçok ülkede gösterildiğini anlattı.

Erdal Kılınç

İletişim Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın büyük destek verdiği Atatürk filmi, birçok ülkede gösterime girdi. Filmin ABD ve Avrupa’da da gösterime girmesi planlanıyordu, ancak Ermeni ve PKK lobileri buna engel oldu. ABD’de Ermenilerin yaptığı saldırının, filmin, onlarca salonda gösterilmesine engel olduğunu belirten yapımcı Saner Ayar, film gösterime girmeden önceki süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“Proje önce dijital platformda yayınlanmak üzere planlandı. 6 bölümlük bir dizi olarak yayınlanması için görüşmeler yapıldı. Dijital platformun Türkiye pazarına girmekten vazgeçmesiyle yollarımız Disney+ ile buluştu. Bu, siparişle yapılan bir film değil. Disney+ ile anlaşıldığında, 1,5 yıllık hazırlık dönemi geride kalmış, film için öngörülen bütçenin çoğu yerli şirket olan Lanistar Media tarafından harcanmış ve film büyük ölçüde ortaya çıkmıştı.”

YASAKLARIN ÖNÜNÜ AÇTI

Yapımcı Saner Ayar, filmin yurt dışında uğradığı engellemeleri de şöyle anlattı:

“Eylül ayında konferans için gittiğimiz ABD’de ciddi bir saldırıya uğradık. Los Angeles’ta Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in de katıldığı programa bir grup Ermeni saldırıda bulundu. Ben ve birçok davetli fiziki şiddete maruz kaldık. FBI halen bu konuyu soruşturuyor. Bu saldırı filmle ilgili yasak kararının alınmasının önünü açtı. Saldırının ardından Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel gibi dünya başkentlerinde yapılması planlanan galalar güvenlik nedeniyle iptal edildi. Almanya’da galayı iptal eden sinema Cinemaxx’tı. Avrupa’daki dağıtımımızı yapan Kinostar, Atatürk filminin tanıtımını yapmaktan vazgeçti. Ermeni meselesinin duyulmasıyla birlikte bu kararın bildirilmesi, ardında yatan sebebin başka olduğunu düşündürdü. Ermeni lobisinin baskısı sonucu birçok salonda film vizyona girmedi.”

https://www.yenisafak.com/hayat/ataturk-filminin-yapimcisi-saner-ayar-her-turlu-engellemeyi-denediler-4593478