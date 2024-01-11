Fransa’da “Dağlık Karabağ: Tehlike altındaki Ermeni mirası” sergisi 15 Ocak’a kadar açık kalacak (FOTO)

“Dağlık Karabağ: Tehlike altındaki Ermeni mirası” başlıklı açık hava sergisinde Dağlık Karabağ’ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasını temsil eden 30 özel fotoğraf yer alıyor.

Ermenistan Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre 14 Aralık’ta Paris’in ünlü Place de la Bastille’inde açılan ve 15 Ocak’a kadar devam edecek sergi, Paris Belediyesi ve Katolik örgütü “L’Œuvre d’Orient” tarafından düzenlendi.

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Serginin resmi açılışında Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmajian, her zaman Ermenistan’ın ve Ermeni halkının yanında oldukları için Paris Belediyesi’ne ve Katolik örgütü “L’Œuvre d’Orient”e teşekkür ederek, sergi organizasyonunun da bu dayanışmanın bir başka tezahürü olduğunu kaydetti.

Ermenistan Büyükelçisi, Dağlık Karabağ halkına yönelik etnik temizliğin ardından şimdi Azerbaycan’ın, fotoğraflarda tasvir edilen kilise, anıt ve abidelerin anlamlı kanıtları olan Ermeni varlığının izlerini ortadan kaldırmak için adımlar attığını vurguladı.

Bu bağlamda Dağlık Karabağ’ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve korunması yönünde uluslararası çabaların uygulanmasının önemine özellikle vurgu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/11/Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F-Ermeni-miras%C4%B1-sergi-Fransa/265329