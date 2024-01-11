Ermenistan’da Türkiye vatandaşlarına ikamet izni verildi

Hangi ülkelerin vatandaşlarına Ermenistan’da en çok ikamet izni verilmesi mercek altında.

2023’te Ermenistan’da ikamet izni verilen yabancıların sayısı 16.659 oldu. Onların 12.878’inin izni geçici, 3.279’unun daima ve 502’sinin özel olduğu açıklandı.

Ermenistan’da en çok ikamet izni Rusya vatandaşlarına verildi. Rusya’yı Hindistan’dan gelenler takib ediyorlar. Üçüncü sırada ise İran vatandaşlarıdır.

Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti’nde Türkiye vatandaşlarına ikamet izni verildiği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/11/Ermenistan-Rusya-%C4%B0kamet/265326