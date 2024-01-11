Ermeni alp disiplini kayakçısı Mosesov, İtalya’da düzenlenen uluslararası turnuvada bronz madalya kazandı

Ermenistan Milli Alp Disiplini Kayak Takımı üyesi Gleb Mosesov, İtalya’nın Val Palot kentinde düzenlenen uluslararası alp disiplini kayak sıralaması turnuvasında Ermenistan’a bir madalya daha kazandırdı.

İlk denemenin ardından 8. olan Gleb, ikinci denemeyi 2. sırada tamamladı. Genel hesaplamada Ermenistan temsilcisi üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı. Turnuvaya 12 eyaletten 117 sporcu katıldı.

Ermenistan Kayak Federasyonu Başkanı Gagik Sarkisyan, “Armenpress”e verdiği demeçte, “Gleb Moses aslen Ermeni’dir, üstelik Artsakh’lıdır. Şu anda Avusturya’da eğitim görüyor ve Ermenistan’ı temsil etme arzusunu dile getirdi.” dile getirdi.

13-14 Ocak tarihlerinde Almanya’nın Berchtesgaden kentinde düzenlenecek Avrupa Kupası turunda Ermenistan ilk kez bir katılımcıya sahip olacak. Ermenistan’ı Gleb Mosesov temsil edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/11/Ermeni-alp-disiplini-kayakçısı-Mosesov-İtalya/265369