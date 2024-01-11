Aliyev: Fransa Ermenistan’ı silahlandırarak bir sonraki savaşa hazırlıyor

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Ermenistan’ı silahlandırdığını ve bir sonraki savaşa hazırladığını söyledi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabağ sorununda adaletin kazandığını belirten Aliyev, “Biz doğru işlerimizi tamamladık ve adaleti kendimiz sağladık. Ancak ne yazık ki uluslararası aktörler bizim görüşümüzü paylaşmıyor. Tam tersine bizi suçlayarak, üzerimize çeşitli baskı mekanizmaları başlatmaya çalıştılar. Biz bu adaleti uluslararası düzeyde siyasi ve diplomatik bir savaş yürüterek elde ettik. Bundan dolayı Zaferimizin bu nedenle daha da önemlidir” dedi.

“HANKENDİ’DE BAYRAĞIMIZIN GÖNDERE ÇEKİLMESİ ZAFERİMİZİN SON NOKTASIYDI”

Hankendi’de Azerbaycan bayrağını göndere çekerken Hocalı katliamının kurbanlarının kanının yerde kalmadığını düşündüğünü söyleyen Aliyev, “Hankendi’de bayrağımızın göndere çekilmesi, adaletin tamamen yeniden tesis edilmesi ve zaferimizin son noktasıydı. Bunlar tarihi anlardı. Hepimiz bu çağda yaşadığımız için mutluyuz, bu dönemin tanıklarıyız ve bu büyük zaferin kazanılmasına katkıda bulunduk. Halkımızın her kesimi çalışmalarıyla bu zaferi yakınlaştırdı” diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmaları için minimum düzeyde dış baskıyla karşılaşacak şekilde müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Aliyev, “Ama benim için asıl önemli olan bunun tarihi bir mesele olması, bunun ülke çapında bir mesele olması ve burada uygun görülebilecek bir başarının peşinde koşmanın gerekli olmamasıydı. Sorunu köklü bir şekilde çözmeliyiz, kesin olarak çözmeliyiz, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi tam olarak yeniden tesis etmeliyiz. Ülkemizde bölücülük yuvası olmamalı, eğer bizim neslimiz bunu yapacak kadar şanslı değilse, öyle bir genç nesil yetiştirmeliyiz ki, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra gelip yapacaklar. Ana mesele buydu” dedi.

“BİZE TEHDİT VE KİBİRLE YAKLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Karabağ’da olup bitenlerden farkında olduklarını söyleyen Aliyev, “Bu süreci hem görsel hem de operasyonel olarak takip ettik. Yani biz Ermenistan’a bunun bizim kontrolümüzde olduğunu, her an operasyon yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyorduk. Hem Ermenistan yönetimine hem de uluslararası aktörlere düğmeye basıp bu operasyonu bir dakika içinde gerçekleştireceğini ve onların hiçbir şey yapamayacaklarını açıkça söylemiştim. Bu olaylar sadece Ermenistan için değil, Ermenistan’ın arkasında duranlara da ders olmalı. Bize tehditle, kibirle yaklaşmak mümkün değil” dedi.

“ZENGEZUR KORİDORU’NUN AÇILMAMASI DURUMUNDA ERMENİSTAN ZARAR GÖRECEK”

Azerbaycan’ın toprakları arasında insanların ve malların hiçbir sınır kontrolü olmadan geçmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Aksi takdirde Ermenistan’ın ebedi bir çıkmaz olarak kalacak, bahsettiğim Zengezur Koridoru’nun açılmaması durumunda Ermenistan’la başka hiçbir yerde sınırımızı açmak gibi bir düşüncemiz yok. Yani onlar bundan yarardan çok zarar görecekler”dedi.

“FRANSA ERMENİSTAN’I SİLAHLANDIRARAK SAVAŞA HAZIRLIYOR”

Azerbaycan’ın üzerine gelen olumsuzlukların bitmeyeceğini vurgulayan Aliyev, “Ermenistan’ı silahlandırmanın amacı Azerbaycan’ı sürekli baskı altında tutmaktır. Bu gelecekte rahat yaşamamızı engellemeye yönelik çalışmalardır. Ne yazık ki burada da Fransa ön planda. Bugün Ermenistan’ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa’dır. O yüzden Fransa’nın politikası Kafkasya’da gerginliğe sebep oluyor derken bunu kastetmiştim” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR SORUN İLE KARŞILAŞIRSAM ARAYACAĞIM İLK KİŞİ ERDOĞANOLACAKTIR”

İkinci Karabağ Savaşı sırasında telefonda en çok konuştuğu kişilerin isimlerini açıklayan Aliyev, “İkinci Karabağ savaşı sırasında en çok telefonda konuştuğum kişiler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin’di. Bu doğaldır, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın savaşın ilk gününden son gününe kadar yanımızda olması, Azerbaycan’a siyasi ve manevi desteği herkese mesaj oldu. Bugün ülkemiz karşı karşıya geldiği ciddi bir sorun olursa arayacağım ilk kişinin elbette kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olacaktır ve kendisini bilgilendirirdim” dedi.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aliyev-fransa-ermenistani-silahlandirarak-bir-sonraki-savasa-hazirliyor-754135h.htm