Yunanistan Dışişleri Bakanı Ermenistan’da

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis resmi bir ziyaret için Ermenistan’a geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret edecek.

Ardından George Gerapetritis’in Ermenistan mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelmesi planlanmaktadır. İki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/10/Yunanistan-Dışişleri-Bakanı-Ermenistan/265211