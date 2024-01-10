Yunanistan Dışişleri Bakanı Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti (VİDEO)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorghos Gerapetritis, Tsitsernakaberd Anıt kompleksinde Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Soykırım kurbanları anısına anıta çelenk koydu, ebedi ateşe çiçekler bıraktı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı’na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da eşlik etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı 9 Ocak’ta resmi bir ziyaret için Ermenistan’a geldi.

25 Nisan 1996’da Yunan Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararını kabul etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/10/Yunanistan-Dışişleri-Bakanı-Ermeni-Soykırımı-Anıtı-Tsitsernakaberd/265236