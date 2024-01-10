Yerevan, AB ile ilişkilerin derinleştirilmesi sürecinde Yunanistan’ın desteğini bekliyor

Armenpress”in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Ermenistan ve Yunanistan’ın ikili gündemi her alanda oldukça zengin.” diye söyledi.

Bakana göre Yunan mevkidaşının ziyareti bu dönemde Ermenistan açısından önemliydi.

Mirzoyan, “Ermeni ve Yunan halklarının dostluğu elbette yüzyılların ve bin yılların derinliklerinden gelmektedir. Ermeni ve Yunan devletleri tarihin çeşitli dönemlerinde yakın işbirliği içinde olmuşlardır. Modern tarihe dönecek olursak, Ermenistan son 30 yılda Yunanistan ile güçlü ortaklık ve dostane ilişkiler kurmayı başarmıştır. Gündemimiz her alanda oldukça zengin. Bugünkü toplantımız da bu gündemi ele almak, ilişkilere yeni bir enerji kazandırmak, yoğun siyasi diyaloğumuzu bir adım ileriye taşımak, ekonomiden güvenliğe, savunmadan kültüre kadar pek çok konuyu ele almak için çok iyi bir fırsattı. Ayrıca bu yılın eylemlerini ve üst düzey resmi ziyaretlerle başlayıp çeşitli alanlardaki faaliyetlerle biten özgün bir yol haritasını da belirledik. Elbette yılın ilk yarısında yapılması planlanan hükümetlerarası komisyon toplantısı burada çok önemli bir rol oynayabilir.” dile getirdi.

Bakan Mirzoyan, mevkidaşına Ermenistan-AB ilişkilerinin derinleştirilmesi sürecinde Yunanistan’ın sağladığı destek için teşekkür etti.

“Ermenistan, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nde paylaştığımız değerlere dayanarak bu ilişkileri geliştirmeye gerçekten istekliyiz. Demokrasiden, insan haklarının korunmasından ve diğer değerlerden bahsediyoruz. Yunanistan’ın da bu süreçte daha fazla destek vermesini bekliyorum.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/10/Yerevan-AB-Yunanistan/265255