Lemkin Soykırım Önleme Enstitüsü, İsrail yetkililerini Ermeni Mahallesi’nin güvenliğini sağlamaya çağırdı

Lemkin Soykırım Önleme Enstitüsü, Kudüs’teki Ermeni Mahallesi’ne yönelik saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Enstitü, son zamanlarda İsrail-Avustralyalı işadamı Danny Rubinstein’ın ilişkilendirildiği silahlı bir kalabalık tarafından gerçekleştirilen Ermeni Mahallesi’ne yönelik son şiddetli saldırıyı kesin bir dille kınamaktadır.

Yapılan açıklamada özellikle şu ifadelere yer verildi:



“Ermeni Mahallesi’nin kültürel mirasını koruma ve sakinlerinin topraklarına karşı şiddetli işgale direnişini sürdürenlerin iradesine saygı gösterme çağrımızı tekrarlıyoruz.

En son şiddet olayı, 28 Aralık 2023 tarihinde, yaklaşık 30 kişilik silahlı bir kalabalığın, İsrail-Avustralyalı işadamı Danny Rubinstein ile bağlantılı, “İnek Bahçesi” olarak adlandırılan tarihi bir bölgeye saldırmasıyla gerçekleşti. Saldırıda birkaç Ermeni, ruhban sınıfının mensupları ve dini seminer öğrencileri de dahil olmak üzere birkaç kişi yaralandı. Yerel aktivistlerin ifadesine göre, İsrail polisi tarafından hiçbir saldırgan tutuklanmazken, iki Ermeni tutuklandı.

Lemkin Enstitüsü, bu tür olayların kitlesel zulümlere ve soykırıma yol açma potansiyelini artırdığını vurgular. Bu uyarı işaretlerini tanımak ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek, Ermenilere karşı daha fazla şiddetin önlenmesi açısından önemlidir. Dahası, Lemkin Enstitüsü, Kudüs’teki Ermenilerin direnişini tamamen destekliyor ve ilgili otoriteleri Ermeni Mahallesi ve Doğu Kudüs’ün diğer bölgelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için gerekli önlemleri almak üzere çağırıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/10/Lemkin-Soyk%C4%B1r%C4%B1m-%C3%96nleme-Enstit%C3%BCs%C3%BC-%C4%B0srail-Ermeni-Mahallesi/265249