Hrant Dink davasında bir sanıkta Bylock çıktı

DUVAR – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin 78 sanık hakkında açılan davanın sonuçlanmasının ardından Yargıtay 3’üncü dairesi 15 sanığın yeniden yargılanmasını istedi. Yargıtay kararının ardından ilk duruşma 7 Aralık 2023’te görüldü. Bugün 15 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul Çağlayan 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma saat 10.30’da başladı. Duruşma salonuna 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ancak SEGBİS’te yaşanan sorun nedeniyle duruşma 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. SEGBİS’te yaşanan sorunun devam etmesi nedeniyle mahkeme heyeti sanıkların tahliye ve tevsi tahkikat yönünde beyanlarını aldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu olan sanıkların tutukluluk durumunun devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak, sanıklardan Osman Gülbel hakkında Bylock tespit ve değerlendirme tutanağı ve konuşma içeriklerini talep etti.

Duruşma 27 Mart saat 10.00’a ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında olduğu 6’sı tutuklu, 13’ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verirken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıklar ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce ele alınmıştı.

Daire, 5 Mayıs 2022’de, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran’da açıklamıştı. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’e “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki “tasarlayarak kasten öldürme”, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “silahlı terör örgütüne yardım” suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemesine göndermişti.

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