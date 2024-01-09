Papa Francis’ten, Ermenistan ve Azerbaycan’a çağrı

Papa Francis, Ukrayna’daki çatışmanın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan’a akredite diplomatlara çağrıda bulunan Papa Francis, “Ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü geniş çaplı savaşın ardından, yaşanan birçok kayıba ve yıkıma rağmen, arzu edilen barışın zihinlerde ve kalplerde yer bulması mümkün değil. Milyonlarca insana zarar vererek bu çatışmanın sürmesine izin veremeyiz; uluslararası hukuka saygı göstererek müzakereler yoluyla süregelen trajediye son vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güney Kafkasya’daki gerilimler ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirerek tarafları barış anlaşmasına ulaşmaya çağırdı. Francis ayrıca yerinden edilenlerin geri dönüş haklarının korunmasını ve ibadet yerlerine saygı gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/09/Papa-Francis-Ermenistan-Azerbaycan-Ukrayna-Rusya/265119