Kim Kardashian’ın mobil oyunu 10 yıldan sonra piyasadan çıkıyor

Reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın popüler mobil oyunu “Kim Kardashian: Hollywood,” neredeyse on yılın ardından kapatma kararı aldı.

Kardashian, oyunu piyasaya 2014 yılınd sürdü.

Oyuncular, Kardashian’ın hayatını taklit ederek sanal A-liste statüsüne ulaşmaya çalışan bir avatar oluşturuyordu.

Ücretsiz olarak indirilebilen oyun, temel gelirini in-app (uygulama içi) satışlardan sağlıyordu. Avatar için sanal kıyafet ve aksesuar satın alımları gibi öğelerle gerçekleşen bu satışlar, oyunun lansmanının hemen ardından günlük 700.000 dolar gelir elde etmesini sağlamıştı.

Kim Kardashian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kim Kardashian: Hollywood” oyununa son verme kararı aldığını duyurdu.

Kardashian, “Kalbimin dibinden ‘Kim Kardashian: Hollywood’ı seven ve oynayan herkese minnettarım. Bu yolculuk benim için çok şey ifade ediyordu, ancak enerjimi başka tutkuluma odaklama zamanının geldiğini fark ettim” dedi.

Geliştiricisi Glu Mobile için büyük bir başarı olan bu mobil oyun, en az 145 milyon kez indirilmiş ve işletmenin ilk iki yılında 160 milyon dolar gelir elde etmişti. Kardashian, Glu Mobile’ın bu başarı üzerine başka ünlülerle de işbirliği yaparak, Britney Spears ve ünlü şef Gordon Ramsay gibi diğer ünlülere dayalı mobil oyunlar da geliştirdiğini belirtti.

Kim Kardashian’ın açıklamasına göre, “Kim Kardashian: Hollywood” oyununun kapanmasının ardından, Kardashian’ın enerjisini yeni projelerine ve tutkularına odaklama isteği yatıyor.

Oyunun popülerliği ve finansal başarısının ardından Kardashian, moda ve kozmetik sektörlerinde kendi markalarını yaratma konusundaki girişimleriyle dikkat çekti.

Özellikle Skims adlı iç çamaşırı ve giyim markası, Kardashian’ın başarı grafiğini yükselten önemli projelerden biri oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/09/Kim-Ermenistan-Kardaşian/265166