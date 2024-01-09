Gazze’de Hristiyan kültürü de tehlikede

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yalnız insanlık değil, kültür de yok oluyor. 3 aydır süren saldırılarda ibadethaneler ve tarihi miraslar hedef alındı. İsrail ordusu ise kültür varlıklarının “yanlışlıkla” vurulduğunu savundu.

Savaşlar insanlara, canlılara, hayvanlara zarar veriyor. Ancak görülmeyen zararlardan biri de her zaman kültürel hasar oluyor. Gazze’de Filistin toplumunun en önemli kültürel hazineleri şimdi harabeye dönüşmüş durumda.

“Sebebi nedir? Neden? Allah’tan bölgeye barışı getirmesini istiyoruz. Köklerimiz burada, 2000 yıldır buradayız ve gitmeyeceğiz, burada kalıyoruz, hayatımıza devam ediyoruz.”

Habib Silas, Gazzeli bir Hristiyan. Rum Ortodoks Kilisesi Rahibi Silas, 17 kişinin bu kilisede sığınırken öldürüldüğünü ifade ediyor. İsrail ordusuna göre ise hedef o kilise değildi, yanlışlıkla vurulan 20 binden fazla sivilden 17’si buradaydı.

“Caminin kendisi bizim söyleyebileceğimiz gibi, insanların bir sembolü ve Gazze’deki günlük kültürel yaşamın bir sembolü. Ne yazık ki Gazze’deki insanların bu kaybıyla birlikte, kimliklerinin ve gözlemlerinin çok önemli bir sembolünü kaybettiler.”



Gazze camii de hedef alınan ibadethanelerden biri. Cami, Filistinlilerin Gazze’ye yerleşmesiyle birlikte yapılan ilk ibadethane. Bu nedenle Filistin tarihine ışık tutuyordu.





14. yüzyıla uzanan Gazze Hamamı da yıkılan tarihi hazinelerden birisi. İsrail ordusu bir Hamas lideri ve ekibinin bu hamamda kaldığını iddia ederek onu yerle bir etti. Vizite ücretlerinin asılı olduğu bu tabela dışında hiçbir şey kalmadı.

https://www.cnnturk.com/video/dunya/gazzede-hristiyan-kulturu-de-tehlikedekciğer röntgeni de