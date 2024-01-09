Barış diplomasisi: Ermenistan, yeni önerisini Azerbaycan’a sundu

Erivan yönetimi, Bakü’nün barış anlaşmasına ilişkin teklifine yanıt verdi. Açıklamada, “Şimdi Azerbaycan’ın cevabını bekliyoruz” denildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakereleri devam ediyor.

Taraflar, süreçle ilgili önerilerini karşılıklı sunarak görüş alışverişinde bulunuyor.

Son olarak Ermenistan, Azerbaycan’ın barış anlaşmasına yönelik tekliflerine 4 Ocak’ta yanıt verdi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan devlet televizyonuna verdiği röportajda, sürece yönelik açıklamalarda bulundu.

“Azerbaycan’ın cevabını bekliyoruz”

Armen Grigoryan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

4 Ocak’ta Ermenistan tarafı, Azerbaycan’ın barış anlaşmasına ilişkin teklifini yanıtladı. Önerilerine iki hafta içinde yanıt verdik. Şimdi Azerbaycan’ın cevabını bekliyoruz.

“Kısa süre içinde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz”

Azerbaycan ile yapılan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyen bazı konuların olduğunu belirten Grigoryan, şu değerlendirmede bulundu:

Bu konularda da kısa süre içinde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz.



Çözümünü bulamadığımız kalan sorunların, karşılıklı değişim ve müzakereler yoluyla sonuçlandırılmasının ve barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasının mümkün olacağını ümit ediyoruz.

Öte yandan Grigoryan, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik görev yapan komisyonların ocak ayı sonlarında tekrar bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

“Kısa sürede barış imzalanabilir”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27 Aralık’ta, Ermenistan ile barış müzakerelerinde 2023’te ilerleme kaydedildiğini belirterek şu açıklamada bulunmuştu:

Erivan yönetimi, ciddi siyasi irade ortaya koyarsa kısa sürede barış imzalanabilir.

https://www.ensonhaber.com/dunya/baris-diplomasisi-ermenistan-yeni-onerisini-azerbaycana-sundu