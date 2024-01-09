Aralık 2023’te Ermenistan’ı 133 bin turist ziyaret etti

Aralık 2023’te Ermenistan’a turist ziyaretlerinin sayısı arttı.

Ön verilere göre Aralık 2023’te Ermenistan’ı 133 bin civarında turist ziyaret etti; bu, önceki yıllara göre en iyi istatistiksel göstergedir.

2022 yılının Aralık ayında ülkemizi 130 bin, 2019 yılının aynı döneminde ise 111 bin turist ziyaret etmişti.

Genel olarak 2023 yılının Ocak ve Aralık ayları arasında 2022 yılına göre %39 artışla 2,3 milyon turist ziyareti kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/09/Aralık-2023-Ermenistan-turist-ziyareti/265193