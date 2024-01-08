Türkiye’nin tek Ermeni köyü… Depremden 11 ay sonra ilk ayin

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 10 binlerce yapının arasında ibadet merkezleri de vardı.

Uğur Yıldırım – Hatay Ermenilerinin Kırıkhan’da bulunan kilisesi tamamen yıkıldı, Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı’da bulunan kilise de kullanılamaz hale geldi. İskenderun’da bulunan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi de hasar gören yerler arasındaydı.

Kilisenin sunakları yıkıldı. Yerlerde çökmeler meydana geldi. Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2024. yıldönümü nedeniyle düzenlenen ayin ve kutlama 11 ay sonra ilk kez İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde yapıldı. Restorasyonu yapılan kilisede mumlar yakıldı ve dualar edildi. Kilisenin Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan’ın yönettiği ayin sonunda Hz. İsa’nın vaftiz edilişi, temsili bir şekilde haçın suya batırılıp çıkartılması ile gerçekleştirildi. Suya batırılıp çıkartılan haçı tek tek öpen cemaat mensupları daha sonra kilise bahçesine geçerek birbirinin bayramını kutladı. Kilise Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, depremlerde 90 kişilik cemaatlerinden 5’ini kaybettiklerini söyledi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/depremden-11-ay-sonra-ilk-ayin-7060814