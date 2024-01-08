Tarih kokan, renk cümbüşü: Balat

“İstanbul’un en renkli semti hangisi?” diye sorsak çoğunluk “Balat” yanıtını verecektir. Balat’ın Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında, rengârenk binaları arasında, tarihî bir tura hazır mısınız?

DUVAR- Kendinizi İstanbul’un ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir atmosfere hazırlayın. İstanbul’un Fatih ilçesindeki ve Haliç kıyısındaki Balat’a gidiyoruz.

Balat

RENGÂRENK EVLER

Balat’ın belki de son yıllarda en çok dikkat çeken özelliği rengârenk evleri… Eğimli Arnavut kaldırımlı sokaklar boyunca uzanan bu evler, çoğunlukla elli yaşın üzerinde… Aralarında 200 yaşında olanları da var.

Balat evleri

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ

Sosyal medya için de bulunmaz bir nimet olan tarihî evler, İstanbul’da en çok fotoğraflanan binalar arasında bulunuyor. Sokaklarındaki kafeler, restoranlar, dükkânlar da alışverişin ötesinde insanda açık hava müzesi geziyor hissi uyandırıyor. Muhteşem evlerin basamaklarında oturup etrafı izlemek bile sizi tarihte yolculuğa çıkarmaya yeter.

BİRÇOK KÜLTÜR BİR ARADA

Tarihinden bu yana birçok kültüre ev sahipliği yapan Balat’ın insanlarının birçoğu inanılmaz derecede misafirperver… Sohbet etmekten büyük keyif alacağınız insanların hikâyelerini merakla dinleyeceğinize eminiz.

Fener Rum Kilisesi-Balat

FENER RUM LİSESİ

Yahudi ve Rum Ortodoks ailelerin de yaşadığı semtte oldukça gösterişli mimariye sahip Fener Rum Lisesi’ni görmeyi ihmal etmeyin. Bölgenin en özel yapılarından Fener Rum Lisesi, hâlen faaliyetlerini sürdürüyor.

DEMİR KİLİSE

Semtin kıyısında bulunan, Sveti Stefan Kilisesi’nin ya da daha çok bilinen adıyla Demir Kilise’nin hikâyesi de oldukça ilginç… 25 Ekim 1859 tarihinde İstefanaki Bey adına inşa edilen ahşap kilisenin yerine yapılan bu kilisenin demir parçaları Viyana’da, çanı ise Rusya’da üretilip getirilmiş.

Demir Kilise-Balat

SEMTİN KİLİSELERİ

Demir Kilise’nin yanı sıra semtte birçok kilise mevcut. Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Kanlı Kilise), Panagia Vlaherna Meryem Ana Kilisesi ve Ayazması, Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi, Tur-i Sina Kilisesi (İonnes Prodromos Metokhion Kilisesi), Yanbol Sinagogu Balat’ın en çok ziyaret edilen mekânları…

Balat ara sokakta bir kafe

YEME-İÇME

Bölgedeki bu kültürel çeşitlilik, yiyecek ve içecek seçeneklerine de yansıyor. Tıpkı evleri gibi rengârenk kafe ve restoranlarıyla Balat, yemek konusunda da “iyi ki gelmişim.” dedirten bir semt. Geleneksel yemeklerinden yeni nesil kahve dükkânlarına kadar birçok alternatifi barındırıyor. Ayrıca alışveriş için de çok renkli bir yer.(HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/tarih-kokan-renk-cumbusu-balat-haber-1660200