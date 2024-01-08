CHP Hrıstiyana hoşgörülü

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Galata’da Kelime-i Tevhid bayrağı açılınca “Hilafet geliyor”, “laiklik elden gidiyor” yaygarası koparan CHP’nin yerel yöneticileri, Ortodoksların Noel Bayramını tebrik etmek için adeta sıraya girdiler.

Buğra Kardan İstanbul

Seçimlerden umudunu kesen, darbelere ve ayaklanmalara bel bağlayan, 28 Şubatçıların dillerine sarılarak toplumu kutuplaştırmaya yönelen azgın azınlığın temsilcileri Müslümanlara hücum ederken Hristiyanlara müsamahada abartıya kaçıyor. Suriyeli muhacirlere hayatı dar eden, umuma açık yerlerde Arap tatilcilere sataşan, cübbeli sarıklı erkeklere laf atan, tesettürlü kadınlara hakaret yağdıran, okullarda yahut kışlalarda namaz kılınmasına dayanamayan laikçi bağnazlar Ermeniler ile Rumların yortuları konusunda ise çok hassas.

Noel, Paskalya sevenler!

Filistinlilere destek yürüyüşünden dönen şahsı yumruklayan provokatörü savunan, Galata’da Kelime-i Tevhid bayrağının açılmasının ardından “Hilafet geliyor” yalanını dillendirerek ortalığı karıştırmaya çalışan ve Müslümanlara fütursuzca saldıran bu bağnazların sözcüsü CHP’nin belediye başkanları -nedendir bilinmez- gayrimüslimlerin Noel ya da Paskalya bayramlarını unutmuyor. İsrail zulmüyle karşı karşıya olan Filistinlilerin çığlıklarına sağır kalan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in evvelsi gün Ortodoksların Noel Bayramı’nı kutlamak için rekabet etmesi “pes” dedirtti. Yaşananlara ilişkin gazetemize konuşan Yazar Mehmet Fırat, şunları dile getirdi:

Mü’minleri avlamaya çalışıyor

“Vatanımıza musallat olan bir zihniyet var. Bu zihniyet 100 seneden beri kendi halkının dinine, diline, tarihine, kültürüne düşman. Dışarıya karşı mülâyim, içeriye karşı şedid! Bu zihniyeti temsil eden siyasi yapı da aynı. Sözünü ettiğimiz siyasi yapı farklı genel başkanlar, aynı fikirlerle yola devam etmektedir. Bu yönüyle kabuk değiştiren yılanı andırmaktadır. Müslümanlara tahammülsüz, diğer inanç mensuplarına toleranslı olanlar aynı cümleleri kullanıp durmaktadırlar. Onlar için laiklik dinsizlik değil. Onlara göre laiklik ‘İslam düşmanlığı’ şeklinde tecelli ediyor. Müslüman Anadolu halkının cübbe sarığına saldıran, başörtüsüne kuduz köpekler gibi musallat olan ve İslâm’ın şartı Kelime-i Tevhid lafzına tahammül edemeyerek suç duyurularında bulunan bu azgın azınlık grup mevzu Yahudi, Hristiyan, Şaman, Budist olunca müthiş hoşgörülü. Bu grup gayrimüslimleri çok sever. Onlar için elinden geleni yapar, tüm imkânları seferber eder. ‘İslâm olmasın da ne olursa olsun’ diyenlerin yanlarında durur. Seçim zamanı geldiğinde de hepimizden fazla Müslüman olmaya çalışır, saf müminleri avlamaya çalışır.

En son Gazze Savaşı’nda da gördük ki İslâm’a düşmanlık eden zavallılar Siyonist markalara ve ürünlerine karşı boykota bile katılmadılar. Siyonist işgaline karşı yalandan da olsa tepki koymadılar aksine Hamas’ı terörist ilan ettiler. İşin bam teli burada. Zira bunların temsil ettikleri Kemalizm siyonizmin ta kendisidir! Hangi siyonist, İslâm’dan rahatsız olmaz ve düşmanlık sergilemez? Bunlar da böyle. Biliriz ve iman ederiz ki Aksa Tufanı her pisliği temizleyecektir.”

İşte o paylaşımlar

CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Ortodoksların Noel Bayramı’na katıldı. Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Şişli belediye başkanları da tebrik paylaşımlarında bulundu. İşte o paylaşımlar:

– Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Ermeni komşularımızın Noel Yortusu’nu kutluyor, yeni yılın huzurlu olmasını diliyorum.

– Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: Ortodoks Ermeni komşularımızın Noel Bayramı’nı kutluyorum. Bayramın sağlıkla, sevgi ve paylaşmanın ruhuyla dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.

– Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: Farklılıklarımız, zenginliğimizdir. Yeniköy Surp Asdvazadzin Kilisesi’nde Ermeni dostlarımızın Kutsal Doğuş (Noel) Ayini’ne katıldık.

– Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: Ermeni komşularımızın Noel Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/chp-hiristiyana-hosgorulu-1819692.html