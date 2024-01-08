2023 askeri operasyonu sonucunda Azerbaycan tarafından 17 kişi esir alındı

Azerbaycan, Ermeni tarafının 32 esirin varlığına dair gerçek bilgilere sahip olmasına rağmen, yaklaşık 23 Ermeni esirin Bakü’de bulunduğunu doğruladı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan, “Lurer” gazetesine verdiği röportajda, Azerbaycan’ın elinde 23 Ermeni esirin bulunduğunu doğruladığını, onların 17’sinin 2023 saldırısı sonucunda esir alındığını belirtti.

“44 günlük savaşın ardından elimizde 32 kişinin zorla kaybedilmesine ilişkin yüksek mahkemelere sunulan gerçek veriler var.” dedi.

Onlardan 22’si hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin geçici tedbir uygulaması yönünde kararları da bulunduğunu ancak Azerbaycan’ın bu kişilerin zorla kaybedildiği iddiasını reddettiğini kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/08/2023-askeri-operasyonu-Azerbaycan-Ermenistan/265052