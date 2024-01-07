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Soğuk sulara atlayıp haçı çıkarmak için yarıştılar! Büyükada’da denizden haç çıkarma töreninden hareketli görüntüler

2024-01-07

Büyükada‘da bu sabah gerçekleşen denizden haç çıkarma töreni hareketli anlara sahne oldu. Denize atılan haçı çıkarmak için soğuk sulara atlayan Hristiyanlar suda kıyasıya yarıştı. Dikkat çeken o anlar kameralara yansıdı.

Büyükada’da Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenen ayinden sonra denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti.

KİLİSEDE AYİNLE BAŞLADI

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Büyükada’daki Aya Dimitri Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

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Sabah 09.00’dan itibaren kiliseye gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayinde mumlar yakarak dualar etti. 

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SOĞUK SULARDA YARIŞTILAR

Ayinden sonra denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti. 

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Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de katıldığı törende haçı çıkaran kişi Manoli Minaoğlu oldu.

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https://www.mynet.com/soguk-sulara-atlayip-haci-cikarmak-icin-yaristilar-buyukada-da-denizden-hac-cikarma-toreninden-hareketli-goruntuler-110107171766

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