Papa II. Tavadros’dan Gazze tepkisi: “Saldırganlar, Allah’ın sesine kulaklarını tıkamış durumda”

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Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi’nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu. Gazze Şeridi’nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, “Saldırganlar, Allah’ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah’a dua ediyoruz.” dedi.

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı’nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze’de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler ise konu İsrail olunca yapılan katliama kulaklarını tıkadı.

PAPA GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SOYKIRIMIN ENGELLENMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU

Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Papa II. Tavadros’ Gazze Şeridi’ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu

“Soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz”

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Papa II. Tavadros, Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki Mesih’in Doğuşu Katedrali’nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmada, “Dünya vicdanının uyanmasını ve Gazze Şeridi’nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz.” dedi.

“SALDIRGANLAR, ALLAH’IN SESİNE KULAKLARINI TIKAMIŞ DURUMDA”

Gazze Şeridi’nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, “Saldırganlar, Allah’ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah’a dua ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık’ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak’ta kutlanıyor.

https://www.takvim.com.tr/dunya/2024/01/06/papa-ii-tavadrosdan-gazze-tepkisi-saldirganlar-allahin-sesine-kulaklarini-tikamis-durumda/6