Maşalyan: Hastane seçimleri kavgalara ve iç çekişmelere dönüşmesin

İsa Mesih’in Doğuş ve Beliriş Yortusu, 6 Ocak Cumartesi günü kiliselerde yapılan ayinlerle kutlandı. Kumkapı’da düzenlenen geleneksel Dzınunt resepsiyonunda Ermeni toplumunun gündem konularından biri olan ve henüz yapılamayan Hastane vakfı seçimleri de konuşuldu. Geçtiğimiz yıl seçimlerin yapılmadığını hatırlatan Patrik Maşalyan, “Biraz daha zaman geçerse bizler de kişisel girişimlerde bulunacağız. Gerekli yerlerde yazışmalarda başvurularda bulunacağız” dedi. Patrik, aday olmak isteyenler için ‘Çok patırtı çıkarmayın. Rekabeti azdırmayın ne olacağını bilmiyoruz’ dedi.

Kumkapı Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığında yapılan resepsiyona Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, din adamları, hayırseverler Hayk Arslanyan, Aret-Monik Ergan, kilise vakıf başkan ve yöneticileri ile Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi’ni temsilen Başrahip Hagopos Çopuryan katıldı.



Konukların yeni yılını ve Dzınunt Yortusu’nu kutlayan Patrik Maşalyan, kilise vakıf seçimlerinin Beyoğlu Üç Horan ile tamamlandığını, hastane vakfı seçimlerinin ise seçim yönetmeliğinin henüz yayınlanmaması nedeniyle yapılamadığını hatırlattı.

6 Şubat depremlerinden Ermeni toplumunun da etkilendiğini ifade eden Patrik Maşalyan, başta Patrikhane olmak üzere kilise vakıf yönetimlerinin bağış kampanyalarında bulunduğunu hatırlatarak, bölgeye erzak ile kıyafetler gönderen PSYK’yı teşekkür etti.

Patrik Maşalyan, PSYK’nın ihtiyaç sahibi 800 aileye erzak verdiğini, 43 kişinin sahada gönüllü olarak çalıştığını söyledi.



Okul binaları

Okul binalarının deprem dayanıklılığı konusuna değinen Patrik Maşalyan, “Deprem geldi ama geçmedi. Korkusuyla bir ucube gibi tepemizde dikiliyor. İstanbul’la ilgili konuşuyoruz, okuyoruz. Dua ediyoruz ama önlem de almalıyız. Evlerimiz için, cemaat kurumlarımız için ama özellikle okullarımız için. Okulların depreme dayanıklılığını birkaç yıldır test ediyoruz. Raporlar bize geliyor. Okullarımızın büyük bir kısmının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazılarının yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu da cemaat için artı bir bütçe demektir. Bununla ilgili ERVAB çatısı altında deprem komisyonu çalışıyor. Önerileri var ve ciddiye alıyorlar. Eğitim alan hiçbir evladımızın zarar görmesini istemiyor. Önlemler alınacak” diye konuştu.



Bu dönem yapılan madağlarda bütçelerin kapanmadığını söyleyen Patrik Maşalyan, Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz ortamı içerisinde yapılan bağışların önemli olduğunun altını çizdi. Patrik, yeni yılda da okul bütçelerinin ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini vurguladı.



Ermeni Vakıflar Birliği bünyesinde alt komisyonların kurulduğunu ve çalışmalar yapıldığını söyleyen Patrik Maşalyan, başkan Şirinoğlu, genel sekreter Levon Kuzikoğlu ve komisyonları tebrik etti.



Patrik Maşalyan, hastane seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

“Hastane seçimleri olacak mı, olmayacak mı? Olursa ne zaman olacak, olmuyorsa ne olmuyor? Elbete ki bu konularda açık bir şey söylemek şu anda söz konusu değil. Çünkü bu bizim verebileceğimiz bir karar değil. Bu, devletin meclisinde olan kararlar. Devlet yazılı olarak beyan etmişti ki 2023’ün sonuna kadar hastane vakıf seçimleri de yapılacaktı. Ama olmadı. Bu önümüzdeki sene olmayacak anlamına gelmez. Elbette ki biraz daha zaman geçerse bizler de kişisel girişimlerde bulunacağız. Gerekli yerlerde, yazışmalarda başvurularda bulunacağız. Seçimlerin yapılması için ön ayak olacağız. Öyle ki bu seçimlerle ilgili çalışmalar var, ekipler kuruluyor. Çünkü hastanemiz en kıymetli vakfımız, cemaatimizin lokomotifi. Beyoğlu’na altı liste çıkmıştı, hastane için de herhalde 10-12 liste yapılır. Benim onlara önerim, alçak profilli çalışın. Çok gürültü, patırtı çıkarmayın. Çok fazla rekabeti azdırmayın çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bizim 2013’te ertelenen bir yönetmeliğimiz vardı. 10 sene bekledik. Onun için bu konuda duyarlılığınıza sesleniyorum. Henüz ortada bir şey yokken bunu cemaat sorununa dönüştürmeyin. Kavgalara ve iç çekişmelere dönüşmesin. Düşünün, planlayın, birkaç kişi yan yana gelin konuşun. Bunda hiç kimse sizi engelleyemez. Ama şimdiden propagandaya başlamayın.”



31 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerine de değinen Patrik Maşalyan, belediye başkan adaylarının kiliselere ziyaretlerde bulunacağını hatırlatarak vakıf yönetim kurullarına, “Cemaatimizin yaşadığı Bakırköy, Yeşilköy, Beşiktaş, Feriköy, Kadıköy, Şişli’de kiliselerimizi ziyaret edecekler ve kendilerini tanıtacaklar. Lütfen kendilerini tanıtarak yetinsinler. Çünkü ibadethanelerimiz seçim propaganda yeri değil. Adaylar, kilise yönetim kurulu odalarında ya da salonlarda ağırlanıyorlar. Ama kilise içerisine sokmayın. Özellikle ayin zamanında. Bu onlar için propaganda olmuyor. Ters propaganda oluyor” dedi.



ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, kısa bir konuşma yaparak, toplumun birlik içinde olması gerektiğini söyledi.



Bayramlaşmanın ardından resepsiyon sona erdi.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi vakıflarının geçen yıl (2023) seçim yapması gerekiyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hastanesi olan vakıflar için hazırladığı yönetmelik taslağı da bu takvime uygun olarak yıl içinde 15 Haziran’da şekillenmişti. Taslağa yönelik olarak azınlık vakıflarından gelen düzeltme önerileri de Haziran ayının sonlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştu.

2022’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte “Hastaneleri olan vakıfların seçimleri 2023 sonuna kadar yapılacaktır” denmesine rağmen, yönetmelik geçen yıl yayınlanmadı. Dolayısıyla azınlık toplumlarının hastanelerinin yönetimleri için ne zaman seçim yapılacağı, belirsizliğini koruyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29655/masalyan-hastane-secimleri-kavgalara-ve-ic-cekismelere-donusmesin