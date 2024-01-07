İlahi sesleri, hasarlı kilisenin bahçesinden yankılandı!

İskenderun’daki Ermeni Cemaati, her yıl 6 Ocak’ta kutlanan İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı’nı Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde 6 Şubat’ta yaşanan depremin gölgesinde buruk bir şekilde kutladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı tahribatın ağır sonuçlarını yaşayan Hatay’da İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı Anadolu ve Hatay Ermeni Kiliseleri Sorumlu Din Görevlisi Avedis Tabaşyan yönetiminde İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ile Samandağ Vakıflı Köyü Meryem Ana Kilisesi’nde gerçekleşen iki ayrı ayinle kutlandı.

Deprem sonrası hasara uğrayan kiliselerin bahçelerinde gerçekleştirilen ayinler ilahiler eşliğinde edilen dualar ve yakılan mumlar, 2024 yılı için sağlık başta olmak üzere, dünya barışı ve depremsiz bir yıl olması temennisiyle gerçekleştirildi.

“Yeni yılda yüreğimizden sevgi hiç eksik olmasın”

Kilise bahçesinde düzenlenen ayinde kısa bir vaaz veren Anadolu ve Hatay Ermeni Kiliseleri Sorumlu Din Görevlisi Avedis Tabaşyan, “Her yıl Ocak ayının 5’ini 6’sına bağlayan gece tüm dünyada Ermeni Kiliseleri tarafından Rabbin Doğuşu ve Vaftiz Bayramı olarak kutlanır. Bugün burada Rab Hisus’un Doğuş Bayramını birlikte kutlayabiliyorsak bu bize verilen en büyük şans. 2023 yılı hepimiz için acı bir yıl oldu. 6 Şubat’ta yaşanan deprem hepimizde çok şeyler götürdü. Kimilerimiz yakınlarımızı, kimilerimiz evlerini kaybetti. Bugün bizler buradaysak eğer tanrının bizim için bir planı olmasından kaynaklanıyor. Unutulmasın ki tanrı verir ve tanrı alır. Tanrı bu şansı bizlere verdiyse her birimiz için güzel planları olduğu içindir. Rab Hisus’un doğuş bayramında biz bu umuda tutunarak yaşamlarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizi ve ilimizi el ele vererek birlik içerisinde ayağa kaldıracağız. Rab Hisus’un doğuşu ile dünyamıza gelen sevgi bizleri birbirimize daha da kenetleyecek. Sevgi var olduğu sürece dünyada huzur, bereket ve barış hâkim olacaktır. Bu sebeple yeni yılda yüreğimizden sevgi hiç eksik olmasın” dedi.

Verilen vaazın ardından cemaate kutsal ekmek ve şarap dağıtıldı.

Temsili vaftiz, haçın suya batırılmasıyla gerçekleşti

Düzenlenen ayin sonunda İsa Mesih’in vaftiz edilişi, temsili şekilde haçın suya batırılıp çıkartılması ile son buldu. Kiliseye katılan cemaat üyeleri, kilisenin en küçük bireyi olan Robin Giragosyan’ın tuttuğu suya batırılan haçı tek tek öperek, ilahiler eşliğinde kutsanan ekmek, tuz ve sudan alıp birbirlerinin bayramını kutladı.

İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı ayine katılan cemaate çikolata ve bayram likörü ikramıyla son buldu.

https://sozgazetesi.com.tr/2024/01/07/ilahi-sesleri-hasarli-kilisenin-bahcesinden-yankilandi/