FETÖ projesini devraldı!

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Patrik Barhtolomeos, yeni yılda FETÖ’nün dinlerarası diyalog projesi yoluyla çalışacaklarını söyledi.

4 Ocak’taki konuşmasında ‘barış ve uzlaşma’ çağrısı yapan Bartholomeos, 2022’de Bahreyn’deki dinler arası diyalog toplantısında da benzer bir konuşma yapmıştı. Partik, FETÖ projesine katılan ilk isimlerdendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, FETÖ’nün dinlerarası diyalog projesini sürdüreceklerini ilan eden bir konuşma yaptı. Bartholomeos, “2024’teki çabalarımız, önyargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir.” dedi.

Bartholomeos, 4 Ocak Perşembe günü Galata Rum Okulu’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “dinlerarası diyalog” vurgusu yaptı. Yeni yılla ilgili dileklerini belirten Patrik Bartholomeos, “Yeni yıl, bireyleri, ulusları ve bir bütün olarak insanlığı etkileyen savaş belasından arınmış bir dünya umuduyla başlarken, daha geniş çaplı çatışma veya nükleer felaket tehdidi devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fener Rum Kilisesi’nden “Ekümenik Patrikhane” diye bahseden Bartholomeos, sanatçıların ve Ortodoks din adamlarının da katıldığı etkinlikte şunları kaydetti:

“Ekümenik Patrikhane ve şahsen bizler, ‘yukarıdan gelen barışın’, Mesih tarafından bahşedilen ruhani ve içsel barışın, dışsal barışın, yani tüm dünyanın ve evrenin uyumunun temeli olduğuna olan inancımızla kendimizi barış ve uzlaşı arayışına adadık. 2024’teki çabalarımız, önyargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir. Dinler en derin özlerini ortaya koyduklarında, barış ve dayanışmanın aracıları haline gelirler.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/feto-projesini-devraldi-1819435.html