Doğu Kudüs’teki Ermeni Mahallesi sakinleri otel projesi nedeniyle yerlerinden edilmekten endişeli

Kudüs’teki Ermeni aktivistler, lüks otel inşası için bir Yahudi yatırımcı ile yapılan tartışmalı anlaşmanın Doğu Kudüs’ün tarihi Ermeni mahallesinin bir kısmını yok edebileceğini belirtiyor ve planın arkasındaki şirketi, araziyi zorla ele geçirmek için insanlara para ödemekle suçluyor.

Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde yer alan Ermeni Mahallesi’ndeki “Aziz Yakup Katedrali”nin hemen yakınındaki bir arazi için verilen mücadele, bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak. Zira semt, Kudüs’teki Ermenilerin ‘nefes aldığını’ ya da ‘sığındığını belirttiği’ birkaç yerden birisi.

Ancak 2021 yılında Avustralyalı Yahudi bir yatırımcı, bir Ermeni din adamı ile buradaki arsa üzerine lüks bir otel inşa etmek için anlaşma imzalamış.

Ermeni aktivistler ise şimdilerde araziyi kurtarmaya çalışıyor.

Ermeni Mahallesi’ni korumaya adanmış bir sivil toplum kuruluşu olan “Save the ARQ”nun (Ermeni Mahallesi’ni Kurtarın) kurucularından Hagop Djernazian, “Temelde varoluşumuz için savaşıyoruz. İnsanlar buranın sıradan bir park yeri olduğunu sanıyor ama öyle değil. Burası 700 yıldan uzun süredir sahibi olduğumuz bir arazi.” diyor.

Kudüs Ermeni cemaati üyeleri de otel anlaşmasının gayrimeşru olduğunu zira kendilerine danışılmadığını söylüyor.

Kudüs’ün Eski Kenti bölgesinde yer alan Ermeni Mahallesi içerisindeki Aziz Yakup Katedrali (arşiv)AP

Djernazian gibi kimi aktivistler çadırlarda uyuyor ve gece gündüz nöbet tutuyor.

Aktivistler, lüks otel projesinin arkasındaki şirket olan Xana Capital’i, mahalle sakinlerini korkutup kaçırmak için mahalleye çeteler göndermekle suçluyor.

İsrail polisi, son olarak bir çete üyelerine müdahale edip ondan fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Hemen öncesinde, yani geçen hafta, bir başka kalabalık grup, Ermeni cemaati üyelerine ve din adamlarına saldırmıştı.

Zaman zaman da Ermeniler gözaltına alınıyor.

Semtte lüks otel yapmak isteyen Xana Capital firması yetkilileri soruları yanıtsız bırakıyor.

Aktivistler, lüks otel inşası için yapılan tartışmalı anlaşmanın Doğu Kudüs’ün tarihi Ermeni mahallesinin bir kısmını yok edebileceğini dile getiriyor ve planın arkasındaki şirketi, araziyi zorla ele geçirmek için insanlara para ödemekle suçluyor.

Öte yandan İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana Yahudi aşırılık yanlılarının Eski Kent’in Ermeni nüfusuna yönelik saldırıları da artırmış durumda.

Şimdilerde otopark olarak kullanılan arazinin içerisinde nöbet tutan Kudüs Ermeni cemaati üyesi Hagop DjernazianAP

Djernazian, “Kutsal mekanlar, Yahudi yerleşimciler ve aşırılık yanlıları tarafından tahrip ediliyor.” diyor ve ekliyor:

“Din adamlarımız saldırıya uğruyor, cemaat üyelerimiz saldırıya uğruyor ve tüm bunlar yakın zamanda, geçtiğimiz bir yıl içinde oldu.”

Bölgedeki varlıkları 1,600 yıldan daha uzun bir süreye dayanan Kudüs Ermenileri ise, topraklarını ellerinde tutmaya her zamankinden daha kararlı olduklarını belirtiyor.

Hıristiyan Ermeniler, bugün (7 Ocak) Noel’i kutlarken, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Kent bölgesini ‘evi’ olarak gören bu kişiler, gelecekleri adına endişeli olduklarını zira “varoluş mücadelesi” verdiklerini dile getiriyor.

https://tr.euronews.com/2024/01/07/dogu-kudusteki-ermeni-mahallesi-sakinleri-otel-projesi-nedeniyle-yerlerinden-edilmekten-en