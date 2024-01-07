Büyükada’da Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı

Büyükada’da Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenen ayinden sonra denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti.

Büyükada‘da Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenen ayinden sonra denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Büyükada’daki Aya Dimitri Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Sabah 09.00’dan itibaren kiliseye gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayinde mumlar yakarak dualar etti. Ayinden sonra denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti. Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de katıldığı törende haçı çıkaran kişi Manoli Minaoğlu oldu. – İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

https://www.haberler.com/yerel/buyukada-da-hz-isa-nin-dogumu-ve-vaftiz-edilisinin-yil-donumu-kutlandi-16708547-haberi/