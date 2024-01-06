Ermenistan’da polislerin yüzde 40’ı IQ testini geçemedi

Ülkedeki İçişleri Bakanlığı, bin 123 polisin yer aldığı süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin açıklama yaptı.

Ermenistan’da polis memurlarının önemli bir bölümünün, kendilerine uygulanan testi geçemediği ortaya çıktı.

Açıklama, Ermenistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı.

Aralık 2023 sonu itibarıyla toplam bin 123 polisin katıldığı sertifikasyondan 190’ı tüm aşamalardan geçti.

IQ testinden kalan polis sayısı

454 polis “IQ testi” olarak anılan genel bilgi sınavını, 192’si fiziki sınavı geçmede başarısız oldu.

Ayrıca polislerden 279’u yangın eğitimini ve 8’i de mesleki yetenek sınavını geçemedi.

Ermenistan basınına göre, söz konusu “IQ testi” iki alt bölümden oluşuyor. Bunlar; genel gelişim ve mesleki beceriler.

Geçilmesi gereken dört aşama

Sertifikasyon ise şu dört aşamayı içeriyor:

1) Polisler tarafından ‘IQ testi’ olarak tanımlanan çevrimiçi genel bilgi testi.



2) İki aşamalı test (fiziksel ve yangın eğitimi).



3) Mesleki yeteneklerin çevrimiçi ortamda doğrulanması.



4) Üst düzey polis yetkilileriyle mülakatlar.

https://www.ensonhaber.com/dunya/ermenistanda-polislerin-yuzde-40i-iq-testini-gecemedi