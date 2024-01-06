Cumhurbaşkanı Esad’ı Temsilen … Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Ermeni Ortodoks Taifesinin Noel’ini Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM 06 OCAK (SANA) – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mansur Azzam, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı temsilen bugün Şam Piskoposluğunun Ermeni Ortodoks Piskoposu Piskopos Armash Nalbandian’ı ve bağlı çevreleri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Esad’ın, Sevgi ve Barış Elçisi İsa Mesih’in doğum gününü kendisine ve asil tarikat mensuplarına tebriklerini, iyilik ve başarı dileklerini iletti.

Piskopos Nalbandian ise tebrikleri ve tatillerini Suriye’deki Hıristiyan topluluk üyeleriyle paylaştığı için Cumhurbaşkanı Esad’a teşekkür ederek, Yüce Allah’tan Suriye’yi ve halkını koruması, Cumhurbaşkanı Esad’a ülkenin ve milletin iyiliği için başarılar bahşetmesi için dua etti.

Nalbandian ayrıca, Noel’in yaklaştığını ve kardeş Filistin halkının başına Siyonist düşmanın işlediği soykırım ve yerinden etme suçları nedeniyle ülke halkının kalplerinin acıyla dolduğunu belirtti.

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