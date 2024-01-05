Yunan SYRİZA ve PASOK partilerinin liderleri İstanbul’da

Yunanistan’ın iki muhalefet partisi, radikal sol SYRİZA’nın lideri Stefanos Kasselakis ve sosyalist PASOK’un liderleri Nikos Androulakis bugün İstanbul’da.

Her ikisinin de ayrı ayrı İstanbul’a geliş nedenleri , İsa peygamberin vaftiz edilişinin yıl dönümü için dünyanın her kilisesinde ve Ortodoksların Patrikhane’sinde düzenlenen Epifania töreni.

Bilindiği gibi İsa peygamberin vaftiz edilişini simgeleyen Epifania töreni kiliselerde düzenlenen dini ayinlerden sonra denize bir haç atılıyor ve dini, mezhebi, dili, ırkı kim olursa olsun denize atlayan gönüllüler tarafından çıkarılıyor.

Denize haç atma töreni her yılın Ocak ayının 6’sında tekrarlandığı gibi yarın (Cumartesi) Patrikhane’nin bulunduğu haliç sahilinde de atılacak.

Törende ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Yeorgos Kotsiras da Yunan hükümetini temsil edecek.

Stefanos Kasselakis liderliğindeki SYRİZA’da yaşanan kopmalardan sonra SYRİZA -nabız yoklamalarına göre- üçüncü büyük parti konumundaki sosyalist PASOK’un gerisine düşmüş bulunuyor.

Bu nedenle “ana muhalefet partisi olma” ve “kim daha milliyetçi” yarışına girdikleri gözleniyor.

Aralarının açık olduğu bilinen Kasselakis ile Androulakis Patrik Bartholomeos’u ayrı ayrı ziyaret etmesinin bir nedeninin de bu bozuk ilişkilerinden kaynaklandığı söyleniyor.

Kasselakis’in İstanbul programında Pazar günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir görüşme bulunuyor.

https://www.muhalif.com.tr/haber/yunan-syriza-ve-pasok-partilerinin-liderleri-istanbulda-198406