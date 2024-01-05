Ortodoks Kilisesi Heyetinden Monsenyör Ilgıt’a Tebrik Ziyareti

Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu olarak atanan Monsenyör Antuan Ilgıt, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Pederi ve Vakıf Yönetim Kurulunu ağırladı. Sohbet ortamında geçen ziyarette tüm Dünyaya barış ve huzur temennilerinde bulunuldu.

Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, kilise pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt’ı İskenderun Katolik Kilisesi’nde ziyaret etti. Ortodoks Kilisesi heyeti Ilgıt’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Yönetim kurulu üyelerini de Monsenyör Ilgıt’a tanıtan Vakıf Başkanı Can Teymur; “Yakinen tanıdığımız bir dostumuzun, Papa hazretleri tarafından böyle bir göreve atanmış olması bizler için kilisemiz, için gurur verici! Umarım en kısa zamanda kiliselerimiz de ayağa kalkar” diye konuştu ve cemaati adına Peder Ilgıt’a çiçek takdim etti.

Monsenyör Ilgıt da nezaket ziyareti nedeniyle Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu ve Vakıf Başkanı Can Teymur ile beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.

Ziyarette ayrıca geçtiğimiz Noel Bayramı ve yeni yıl dolayısıyla karşılıklı güzel temenniler edildi ve yeni yılın cemaat üyeleri ile birlikte tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennilerinde bulunuldu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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