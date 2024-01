Koç Üniversitesi’nde yaşanan ırkçı saldırıda antisemit söylemler

Kasım 2023’te Koç Üniversitesi’nin yurdunda kalan 3 öğrenci arasında geçen ve 2 öğrencinin diğer öğrenciyi odadan göndermeye yönelik yaptıkları bir dizi olay, medyaya düşmesinin ardından ses getirdi. Koç Üniversitesi öğrencisi, TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi, F. B.’nin, Koç Üniversitesi’nin yurt odasında saldırıya uğradığı, Kürt, Alevi ve eşcinsel olduğu için ırkçı söylemlere maruz kaldığı, kemerle darp edildiği, suratına sıcak ütü tutulduğu, ölümle tehdit edildiği ve suratının ve karnının bıçakla kesildiği bildirildi.

Şüpheliler Hasan Ege Karanfil ve Arda D. ayrıca homofobik ithamlarla F.B.’nin kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu da iddia ederek hakkında şikayette bulunması üzerine mağdur F.B.’nin okuldan dahi uzaklaştırıldığı ve sınavlarına giremediği bildirildi.

Konu daha sonra F.B. ve avukatı tarafından savcılığa taşındı. F.B.’nin kayıt altına aldığı 5 ayrı ses dosyası ve 6 sayfalık dökümü savcılık dosyasına girerken F.B.’nin Kürt Alevi ve eşcinsel olması sebebiyle ırkçı, Neo Nazi, ayrımcı, homofobik ve antisemit söylemlere maruz kaldığı görülüyor.

HalkTV’den Dinçer Gökçe savcılık dosyasında bulunan bilirkişi raporundan parçalar paylaşarak durumun vehametini gözler önüne serdi.

F.B. ve Hasan Ege Karanfil arasında geçen ve Gökçe tarafından paylaşılan dökümden bazı parçalar şöyle:

‘Kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benziyorsunuz, Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız’

SES KAYDI 1

SES 1: Kader olarak evet. Aryan ol – şey Yahudi olmaya çok yakınsınız.

SES 2: Yahudiler Aryan mı?

SES 1: Hayır değiller.

SES 2: Eee yani

SES 1: Siz ama kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benziyorsunuz, Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız.

SES 2: İyi bir şey mi bu?

SES 1: Bence çok iyi bir şey… Yani Türkiye’nin belli bir noktadan sonraki doğusu olduğu gibi ateşe verilse…

‘By their nature they are subservience of us’ – ‘Doğaları gereği onlar bizim hizmetlilerimiz’

SES KAYDI 2

SES 2: Yaptığın şey kötü bir şey ama

SES 1: Hı?

SES 2: Yaptığın şey kötü bir şey

SES 1: Kürt olmasaymış

SES 2: Bu insanların seçebileceği bir şey değil ki

SES 1: Ama intihar etmek seçebilecekleri bir şey… veya şey köle olduklarını kabullenmeli ve ne denir ona karşı koymayı ‘resist’lemeyi vazgeçip itaat etmeyi seçtikleri zaman aslında başarı…

SES 2: Oğlum bu ne kadar hastalıklı bir düşünce

SES 1: Hastalıklı değil, gerçek bir şey bu, hiyerarşi gerçek bir şey ve buna itaat etmek zorundalar, sürekli karşı koymaya çalışıyorlar ama asıl kaderleri de istedikleri şey de bu değil kendilerini kandırıyorlar sadece

SES 2: Kürt mü olması Kürt olduğu için mi böyle oluyor insanlar?

SES 1: Evet yani by their nature they are subservience of us

SES 2: Abi sen şaka yapıyorsun çok komik bir adamsın

SES 1: Komik değilim bunlar gerçekler yani

SES 2: Sen cidden buna inanıyor musun?

SES 1: Ya inanıyorum inanıyorum değil biliyorum bunun böyle olduğunu ve bu kötü bir şey değil, onların doğası o, onlar öyle, bu kötü bir şey değil, buna karşı koymaya çalışıra başarısız olacaklar sürekli bu yüzden toplumsal travma yaşıyorlar, ne zaman ki buna karşı koymayı bırakıp gerçekten bunu kabullendikleri zaman başından beri istedikleri şeyin de zaten bu olduğunu ve huzura kavuştuklarını fark edecekler

SES 2: Abi çok yanlış düşünüyorsun

SES 1: Hayır

SES 2: Bu doğru bir düşünce tarzı değil

SES 1: Hayır …. adamların ya, subservience onlar…

‘Çünkü untermensch’sin’ – ‘Çünkü alt-ırksın’

SES KAYDI 4

SES 1: Anlayabileceğini zannetmiyorum.

SES 2: Neden?

SES 1: Çünkü untermensch’sin

SES 2: Neyim?

SES 1: Untermensch

SES 2: Untermensch mi?

SES 1: hı-hı

SES 2: O ne demek?

SES 1: Ein mensch ei – Alman – Almanca ağzım şey oldu Almanca’yı unuttum senin yüzünden Ein mensch wenn nicht arier ist

SES 2: Yani

SES 1: Aryan olmayan o.. çocukları

‘Başka bir şeyini daha aşağılıyorum, gay olman’

SES KAYDI 5

SES 1: Hayır yani Kürt olduğu yetmezmiş gibi adam bir de Alevi ya

SES 2: Ya senin tek aşağılayabileceğin yönlerim, seçemediğim özelliklerim mi?

SES 1: Yani seçtiğin başka bir şeyini daha aşağılıyorum, gay olman

SES 2: O da seçemediğim bir özellik

SES 1: Y*rrağımınbaşı seçemediğin bir şey

SES 2: Yani evet y*rrağımınbaşını seçemiyorum

SES 1: Y*rrağımınbaşı seçemediğin bir şey, bir de bunu söyleyerek benim elimde değil diyerek normalleştiremeye çalışıyorsunuz ya en uyuz olduğum şey

SES 2: Hıı

SES 1: Gerçekten en uyuz olduğum şey

SES 2: Ayıp

SES 1: Ne?

SES 2: Ayıp

SES 1: Ne ayıp?

SES 2: Yani sırf böyle s*kko s*kko şeylerden dolayı, seçemediğim özelliklerimden dolayı…

SES 1: …… y*rak yalamayı tercih etmeseydin, bu senin baya ezik bir or*spu çocuğu olduğunu gösterir zaten, ama Kürtlüğüne uygun bir hareket yapmışsın tebrik ederim

İthaki sözleşmesini sonlandırdı

Hasan Ege Karanfil’in geçtiğimiz sene İthaki Yayınevi’nden şiir kitabı çıkmıştı. İthaki Yayınevi olaylardan sonra Hasan Ege Karanfil ile sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Koç Üniversitesi’nden açıklama

Koç Üniversitesi olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada ”Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz veremeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

