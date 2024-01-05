Ermenistan ordusunda yeni soruşturmalar başlatıldı

Ermenistan’da İkinci Karabağ Savaşı’nda yaşadığı yenilgi nedeniyle açılan soruşturma kapsamında 99’u subay olmak üzere 422 kişiye ceza davası açıldı

Eski Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Haykaz Bağmanyan hakkında yaklaşık 251 milyon Dram (18 milyon 500 bin TL) karşılığı kaynağı açıklanamayan servet edindiği suçlamasıyla yeni bir cezai soruşturma başlatıldı.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, Ermenistan Başsavcılığı, 4 Ocak’ta, Bağmanyan’a yönelik, kara para aklama ve sebebi açıklanamayan servet edinme nedeniyle yeni bir soruşturma başlattı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan da, İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ın yaşadığı yenilginin sonuçlarının araştırıldığını, bu kapsamda 2023’te 99’u subay olmak üzere 422 kişiye ceza davaları açıldığını açıkladı.

Kyaramyan, savaş öncesi hazırlıklar ve savaş esnasında Ermenistan’ın yenilgisi ile ilgili sorumluluk taşıdığı düşünülen kişilere yönelik yaklaşık 17 bin kişinin ifadesine başvurulduğunu kaydetti.

Soruşturmaların sonuçlanmaya yakın olduğunu aktaran Kyaramyan, söz konusu davaların halen devam ettiğini belirtti.

– Bağmanyan hakkında soruşturma

Emekli general Haykaz Bağmanyan’a yönelik 17 Ocak 2023’te “sebepsiz zenginleşme” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın devamında, 6 Mart 2023’te, Bağmanyan’a yönelik, sahip olduğu mal beyanlarında yer almayan lüks araçlar ve banka hesaplarında bulunan büyük miktarlarda para nedeniyle soruşturma başlatılmış, Bağmanyan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bağmanyan, 1999-2020 tarihleri arasında 2’nci ve 5’inci Kolordu Komutanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığı ve sonrasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Müşterek Karargahı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Ermeni general, Birinci Karabağ Savaşı’nda da görev almıştı.

Bağmanyan, KGAÖ’deki görevinden Başbakan Nikol Paşinyan’ın talebiyle 2020 sonunda alınmıştı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/18724745/ermenistan-ordusunda-yeni-sorusturmalar-baslatildi