Episkopos Dahdal, Depremde Hayatını Kaybedenler için Mezarları Başında Dualar Etti

Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10’cu Yuhanna Yazıcı’nın temsilcisi olarak, Noel Dönemi’ni bölgedeki cemaat üyeleri ile birlikte geçirmek üzere Beyrut’tan Hatay’a gelen Episkopos Seyyidne Arsenyos Dahdal, deprem felaketinde hayatını kaybeden cemaat üyelerini de unutmadı. Dahdal, Antakya Mezarlığı’nda ölenler için dualar etti.

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde hayatlarını kaybetmiş olan Hristiyan kardeşlerimiz için dua edildi. Antakya Mezarlığı’nda tertip edilen dua etkinliğinde, Episkopos Dahdal’a Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ve vakıf yöneticileri ile Antakya Kilisesi’ne mensup cemaat üyeleri de eşlik ettiler.

Antakya Mezarlığı’nda, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarları başında dualar eden Dahdal, vefat edenlerin yakınlarına da sabır ve başsağlığı temennilerinde bulundu. Ayrıca, mezarlar kutsanmış su ve buğday aşı dökülerek kutsandı.

6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin oldukça büyük olduğuna dikkat çeken Episkopos Dahdal, Patrikhane olarak bu bölgedeki tüm Hristiyanların yanında olduklarını tekrarladı ve her zaman için desteğe hazır olduklarını kaydetti.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/episkopos-dahdal-depremde-hayatini-kaybedenler-icin-mezarlari-basinda-dualar-etti/