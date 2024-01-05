Episkopos Arsenyos Dahdal, Noel Ayini’ni Sarılar’da Gerçekleştirdi

Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna Yazıcı’nın bereketi ile Hatay’a gelen Episkopos Arsenyos Dahdal, Kutsal Noel Ayini’ni de Altınözü/Sarılar Aziz Georgiyos Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirdi.











Altnözü’ndeki Noel Ayini Episkopos Arsenyos Dahdal’ın önderliğinde Altınözü/Sarılar Aziz Georgiyos Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Kutsal Ayine, Patrik Vekili Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu ile Sarılar Kilisesi pederleri Cebrail Kuşoğlu ve Abdullah Yuhanna Papasoğlu da iştirak ettiler.

Kutsal Noel Ayini, Altönözü/Sarılar cemaatinin de katılımı ile coşku içinde kutlandı. Ayinde dualar edilirken, barış, huzur ve bereket adına mumlar yakıldı. En yücelerde olan Rab’bin selametinin her zaman insanların üstünde olması temennilerinde de bulunuldu. İsa Mesih’in dünyaya gelişinin kutlandığı bayramın selamet ve sevinçlere vesile olması da vurgulandı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/episkopos-arsenyos-dahdal-noel-ayinini-sarilarda-gerceklestirdi/