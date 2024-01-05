Episkopos Arsenyos Dahdal, Altınözü’nde Protokol Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ile Hatay bölgesine gelen ve Noel devresini bölgede geçiren Episkopos Arsenyos Dahdal, Altınözü/Sarılar’da, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile de bir araya geldi.

Noel Bayramı dolayısıyla, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Altınözü’nün İlçe Protokolü, bayram tebriği dolayısıyla Altınözü Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederlerini, yönetimi ve cemaat üyelerini ziyaret ettiler.

Nezaket ziyaretleri esnasında Sarılar’da bulunan Episkopos Arsenyos Dahdal da bu ziyaret programına iştirak ederek hem Kaymakam Sert hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile bir araya geldi ve sohbetler etti.

Altınözü Kaymakamı Mehmert Sert, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Altınözü İlçe Protokol üyelerini, Episkopos Dahdal ile birlikte Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederleri Cebrail Kuşoğlu ile Abdullah Papasoğlu, Kilise Vakıf Yönetimi ve cemaat üyeleri karşıladı. Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu da ziyaret programında hazır bulundu.

Kaymakam Mehmet Sert, Başkan Lütfü Savaş ve beraberindekilerin bayram dolayısıyla tebriklerini kabul eden Episkopos Dahdal, yaşanan felaket dolayısıyla kendilerine üzüntülerini ifade etti. Episkopos Arsenyos Dahdal, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması adına dualar ettiklerini de belirtti.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/episkopos-arsenyos-dahdal-altinozunde-protokol-uyeleriyle-bir-araya-geldi/