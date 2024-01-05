Amsterdam’daki Fatih Camii’nin sıra dışı hikayesi! Kilise görünümlü ama…

Avrupa’nın gözde turizm merkezlerinden olan Hollanda’da yer alan ve dikkat çeken yapılarından biri olan dışı kilise görünümlü Fatih Camii’nin sıra dışı hikayesi. Fatih Camii görevlisi Kemal Gözütok o hikayeyi anlattı.

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Hollandalı sosyalistlerin gizli toplantılarını gerçekleştirmek için 1890’da inşa ettikleri bu bina, belli bir zaman dilimin ardından Cizvit Tarikatı tarafından satın alınıyor. Katolik kilisesine bağlı Cizvitler 1927’de eski binayı yıkarak kilise binasını inşa ediyor.

1927 yılında yeniden inşa edilen ve Constantine Kilisesi olarak hizmet veren neo-Rönesans tarzı bu kilise, halkın çoğunluklu olarak ateist olmasından dolayı 1971’e kadar cemaatsiz kalıyor.

Binanın 10 yıl süren amaç dışı kullanımının ardından 1980 yılında Amsterdam’da yaşayan Türkler cami arayışına giriyor. Hollandalı yetkililer atıl olan bu yapıyı Türklere tahsis ediyor. 1981’de Türkler tarafından satın alınan ve camiye çevrilen yapı,1986’da Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlanıyor.

Fatih Camii görevlisi Kemal Gözütok, yapıyla ilgili haberglobal.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Hollanda’da toplam 450 cami var. Bunların 52’si Amsterdam’da yer alıyor. Fatih Camimizin ise mimarisi ve tarihçesi çok ilginç. Yeniden dini bir amaca hizmet etmesi bir zamanlar burada rahip olarak görev yapan Katolik din adamlarını da mutlu etti. Fatih Camii aynı zamanda kentin anıt yapılarından biri. Kültür-sanat organizasyonlarına da ev sahipliği yapan Fatih Camii, Hollandalıların da ziyaret ettiği noktalardan biri” açıklamalarında bulundu.

https://haberglobal.com.tr/dunya/hollandanin-baskenti-amsterdamdaki-fatih-camiinin-sira-disi-hikayesi-kilise-gorunumlu-ama-308023