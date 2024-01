Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu’na Manevi Baba ve Günah Çıkartıcı Künyesi Verildi

Hatay’da Antakya Kilisesinde görevli bulunan Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, Balamand Patrik Manastırı’nda gerçekleştirilen bir törenle manevi baba oldu ve günah çıkartıcı konumuna yükseltildi. Orduluoğlu’nun bu töreninde, Antakya Kilisesi Pederleri ile Vakıf başkanı da kendisinin yanında hazır bulundular.

Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna’nın önderliğinde gerçekleştirilen Kutsal Ayin töreninde, Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu manevi baba ve günah çıkartıcı konumuna yükseldi.

Balamand Patrik Manastırı’nda gerçekleştirilen törene; Baş Episkoposlar Athanasius Latakia, Gregorius Homs, Antonius Huran ile Episkoposlar Romanos Hennaah, Musa Alkhuri, Demetrius Şrbak, Konstantin Kayyal, Arsanius Dahdal, Musa Elkhi ile manastır pederlerinin yanı sıra Antakya Ortodoks Kilisesi Pederleri Jan Dellüler ve Dimitri Doğum da iştirak ettiler. Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil de bu özel törende hazır bulundu.

Antakya’da Patriklik Vekili olarak görev yapan Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, bu özel törenin sonunda manevi baba oldu ve günah çıkartıcı konumuna yükseldi.

Rab İsa Mesih Her Birimizin Kalbinin Kapısını Çalıyor

Törende söz alan Metropolit Antonius Huran da günün İncil’ine göre verdiği mesajında, Rab İsa Mesih’in her bir bireye davetini vurguladı. Antonius Huran, her birimize yöneltilen davetle ilgili, Rabbimiz İsa Mesih’in kalplerimizin kapısında dururken, her birimizin kalplerini çaldığını, bu davetin özellikle herkese yönelik olduğunu kaydetti.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ)

https://haber.sat7turk.com/arsimendrit-pavlus-orduluogluna-manevi-baba-ve-gunah-cikartici-kunyesi-verildi/