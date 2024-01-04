Antakya’da hasarsız ibadet yerlerinin eşyaları çalındı

Antakya’da ibadet yerlerinin eşyaları çalındı. Çalınanın Antakya tarihi olduğunu söyleyen Havariler Kilisesi Yöneticisi David Çağan, bu bölgeye acilen polis noktası kurulması gerektiğini söyledi.

Burcu Özkaya Günaydın

HATAY – 6 Şubat depremlerinde şehirde ayakta kalan ibadet yerleri hırsızlar tarafından yağmalanıyor. Affan Antakya’nın en tarihi, eski yerleşim alanlarından. Affan mahallesinde kilise, cami, havra olmak üzere üç dinin de ibadet merkezi bulunuyor. Mahalle gibi ibadet yerlerinin çoğunluğu depremde yıkıldı, ağır hasar aldı. Sağlam kalan ibadet yerlerine ise hırsızlar girmeye başladı.

Affan’da ayakta kalan tek kilise olan Havariler Kilisesi’nin Yöneticilerinden David Çağan, Antakya’nın gözbebeği Affan’ın hırsızların insafına terk edildiğini söyledi. Bu bölgenin Affan Camisi, Hıdır Türbesi, Protestan Kilisesi, Havari Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, havra ve tarihi evlerin olduğu bir nadide bir yer olduğunu söyleyen Çağan, “Şimdi resmen yağmacılar tarafından yok ediliyor. Bu tarihi yapılar depremde büyük zarar aldı, kalanlar da korunmazsa geri gelmemek üzere yok olacak. Bizim içimiz acıyor” dedi.

‘YOK OLAN ANTAKYA’NIN KÜLTÜRÜ’

Bu hırsızlığın sadece basit bir hırsızlık gibi düşünülmemesi gerektiğini, yok olanın Antakya’nın bir arada yaşam kültürü olduğunun altını çizen Çağan: “Tarihi Affan Camisi’nin kapısı çalındı, Havari kilisesini bakır işlemeli pencere korkuluğu çalındı. İki tane org çalındı. Bir tanesi antika, Almanya’dan 1970’li yıllarda gelmişti. Kutsal kitabımız yerlere atıldı. Hıdır Türbesi yağmalandı. Burada yağmalanan ortak tarihtir, Antakya kültürüdür.”

‘GÜVENLİ ORTAM OLSA RAHİP DE DÖNECEK’

Hatay’da birçok bölgesinde ciddi bir elektrik sorunu var. Yaşamın olduğu bazı mahallelerde dahi sokak aydınlatması; elektrik, su bağlantısı yok. Bu yüzden gece hırsızlık olayı çok fazla oluyor. Kısmen evi sağlam olan insanlar da mahallelerine dönmek istese de temel yaşam ihtiyaçlarından olan elektrik ve suyun olmaması ile güvenli yaşam ortamı oluşmamasından dolayı dönemiyor. David Çağan, kilise rahibinin ailesiyle geri dönüp, burada yaşamaya başlamak istediğini fakat şartlardan dönemediğini belirterek, “Güvenli ortam olsa rahip dönecek ailesiyle. Elektrik, su yok. Sokak karanlık, hırsızlar her yerde nasıl dönsün? Biz Affan mahallesine bir polis noktası kurulmasını istiyoruz. Bu talebimizi de Vali beye ilettik. Güvenli ortam oluşturabilseler insanlar kalır” diye konuştu.

‘AFFAN CAMİSİ’NİN KAPISI ÇALINDI’

Affan Derneği eski Başkanı Kemal Arıbaş da David Çağan gibi burada yağmalanın Antakya kültürü olduğunu söyledi. Tarihi Affan Camisi’nin kapısının çalındığını, hırsızların bir süre sonra camide kamera olduğunu fark edince kapıyı geri getirdiğini söyleyen Arıbaş, “Kilise de cami de türbeler de ortak değerimiz. Bunların bir aradalığı ile Antakya oluyor. Deprem zaten yıktı geçti. Kalanları hep beraber koruyalım. Beni her gün insanlar arıyor, mahalleye dönmek istiyor. Bu insanlara güvenli ortam yapın gelsinler. Burada insan olursa kültür varlıkları da korunur” dedi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/antakyada-hasarsiz-ibadet-yerlerinin-esyalari-calindi-haber-1659230