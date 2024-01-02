Hıdırellez Kilisesi: Alanya’nın tarihine yolculuk

Alanya’da Hacı Mehmetli Mahallesi sınırları içinde, Toroslar’ın örtüsü altında gizlenmiş olan Hıdırellez Kilisesi, adeta bir zaman tüneli gibi. Taş duvarları, yılların ağırlığını sırtlamış, 1873 tarihli kitabesi ise bu kutsal mekanın tarihini anlamak için bir davettir. Bu eski kilise, Alanya’nın kalbinde yaşayan birçok hikayenin ve kültürün izlerini barındırarak, adeta bir zaman yolculuğuna davet çıkarıyor

Alanya’nın gizemli köyü Hacı Mehmetli’nin huzur veren sükûneti içinde, Toroslar’ın eteğinde, Akdeniz’e nazır, bir zamanlar unutulmuş bir hazine yatıyor. Alanya’nın merkezinden on kilometre uzakta, Hıdır İlyas mevkiindeki bu eski kilise, zamanın yorgunluğunu sırtlamış, tarihin dokusunu taşıyan duvarları ile adeta bir zaman kapsülüdür.

KÖKLERİN İZİNDE

Duvarları taş; dikdörtgen planlı kilise, tarihe şahitlik etmiş ancak ne zaman kurulduğu hâlâ bir muamma. Ancak kitabesi, 23 Nisan 1873 tarihinde onarımdan geçirildiğini belirtiyor. İlginçtir ki bir dönem kadınların toplantı yeri olarak kullanılan bu kutsal yapı, zaman içinde camiye dönüştürülmüş fakat şu an atıl bir halde beklemektedir.

GİZEMLİ FRESKLER

İç mekân, tavan süslemeleri ve duvarlardaki fresklerle süslü olsa da, zamanın acımasızlığı bu eserlere de sirayet etmiş. Duvarlardaki fresklerdeki canlı renkler solmuş, anlatılan hikayeler zamana meydan okuyamamış. Grek alfabesi ile Türkçe (Karamanlıca) yazılmış kitabe ise Alanya Müzesi’nde ziyaretçilerini geçmişin derinliklerine davet ediyor.

İKİ TOPRAĞIN BULUŞMA NOKTASI

1924 yılında yaşanan mübadelede Alanya’da yaşayan ve Türkçe konuşup ibadet eden Ortodokslar Yunanistan’a gönderilmişlerdir. Ancak onların yerine, Alanya ile kardeşlik bağlarını hiç koparmayan bir başka hikaye yeşermiştir. Neo İonia ilçesini kuran göçmenler, anavatanlarından uzakta, birbirlerine kenetlenmişlerdir. Hıdırellez Kilisesi, Müslümanlar için kutsal bir mekan olmanın ötesinde, bu kardeşliği simgeler.

HIDIRELLEZ HAFTASI RİTÜELİ

Hıdırellez Kilisesi, baharın gelişini kutlama geleneğiyle de ön plana çıkar. Her yıl Hıdırellez haftasında, yerliler bu kutsal mekanı ziyaret eder, baharı karşılamak ve bereketi paylaşmak adına piknikler düzenler. Zeytin ağaçlarının huzur bulduğu, denizin mavisinin kucakladığı bu mekânda, insanlar doğayla ve tarihle iç içe bir gün geçirirler.

SARNIÇLI KÖY ŞAPELİ

Hıdırellez Kilisesi’nin biraz ötesinde, su kaynağı ile doğanın bağrında yeşeren Sarnıçlı Köy Şapeli bulunuyor. İçinde sarnıcı barındıran bu şapel, manzaranın güzelliğiyle yarışır derecede etkileyicidir. Doğunun mistik havası, kilisenin tarihine ve köyün huzuruna bir anlam katıyor.

Hıdırellez Kilisesi, adeta zamanın izlerini taşıyan bir tarih kitabıdır. Alanya’nın zengin kültür mozaiği içinde, bu kilise sadece Müslümanlar için değil, tüm ziyaretçiler için birer hikaye kaynağıdır. Günümüzde turistlerin uğrak yeri olmanın yanı sıra, köklerini asla unutmayan yerliler için de anlam dolu bir mekan olarak varlığını sürdürüyor. Hıdırellez Kilisesi, tarihin ve kültürlerin kucaklaştığı, zamanın durduğu bir noktadır. Haber/Erendiz ÖZKURT

https://www.antalyaekspres.com.tr/hidrellez-kilisesi-alanyanin-tarihine-yolculuk