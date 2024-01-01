Yeni yıla Kilise’de girmek!

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ALİ RIZA TIĞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir hafta önce teröre verdiğimiz 12 şehidin ardından “ulusal yas” ilan edilmesini istedi.

TBMM’de, PKK terörüne karşı hazırlanan bildiriye, Kandil ve Apo’yu savunan partilerle birlikte imza atmadı!

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte 7 günlük “yas” ilan ettiğini duyurdu.

CHP’li Çaycuma Belediyesi, yeni yıla ücretsiz halk konseriyle girdi!

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ise, yeni yıla Kilise’de içerek, şarkı söyleyerek girdi!

Biz, bu satırları yazarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni yıla canlı yayında göbek atarak girdikleri görüntüler basına servis edildi!

Biz, kimseye, “Niye eğleniyor, niye içiyor, niye şarkı söylüyor?” demiyoruz!

“Samimi olun” diyoruz!

“Terör” üzerinden siyaset yapıp, “yas” ilan edilmesini isteyip, bir hafta geçmeden göbek atmayın kardeşim!

Yeni yıla Kilise’de girip, kafayı çekmeyin kardeşim!

Bunları yapacaksanız, “yas”tan filan söz etmeyin!

Siteyi yönetemedi, belediyeyi yönetecek!

CHP Zonguldak eski İl Başkanı Halil Furat, Göbü Tatil Köyü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınmış!

Bir küçük siteyi yönetemeyen, görevini kötüye kullandığı iddia edilen Halil Furat, CHP’yi yönetmişti!

Şimdi ise, CHP Zonguldak Belediye Başkan Aday Adayı Tahsin Erdem ile birlikte hareket ediyor!

“Belediye Meclis Üyesi” olacakmış!

“Belediye Başkan Yardımcısı” olacakmış!

Oturduğu sitede görevi kötüye kullanan, küçük şeylere tenezzül eden Halil Furat, Zonguldak Belediyesi’nde neler yapmaz?

Tahsin Erdem, çok dürüstmüş!

Olabilir…

Ama kendisini destekleyen ve görev bekleyenlere bakınca, hem Tahsin Erdem’e hem de Zonguldak Belediyesi’ne üzülüyorum!

Tahsin Erdem, azıcık paraya kıysa, bu adamların hiç birini yanına almasa, eşiyle el ele dolaşsa, daha başarılı olurdu!

Yanında-yöresinde gezenlerin hepsinin Zonguldak Belediyesi’nden beklentisi var!

Kimi, “Otobüs hattını ben alacağım” diyor!

Kimi, “Hurdaları ben satacağım” diyor!

Kimi, “Ben, sizin heykelinizi dikeceğim” diyor!

Kimi, “Ben, sizin ekmeğinizi üreteceğim” diyor!

Kimi, “Belediyeyi tefecilerden temizleyeceğim, bu işi tek elden halledeceğim” diyor!

Allah yardımcın olsun Tahsin Erdem!

Ertuğrul Güner-Hasan Tosun-Haktan Alcan Güner…

Yılbaşında ve dini bayramlarda, Vali başkanlığındaki protokol; hastane, huzurevi, sevgi evleri, karakol, kontrol noktalarını ziyaret eder.

Bu yılbaşı da, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki protokol, bu gezileri yaptı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gidildi!

Her bayram, her yılbaşında olduğu gibi Başhekim Hasan Tosun, yine ortalarda yoktu!

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’i görevlendirmişti!

Hasan Tosun, ağabeyi Zeki Tosun, “AK Parti İl Başkanı” olduğu için “Başhekim” yapıldı!

Aslında Hasan Tosun, “İl Sağlık Müdürü” olmak istiyordu!

Ama Zeki Tosun’a, “O zaman sen İl Başkanlığını bırak” dendi!

Zeki Tosun, İl Başkanlığını bırakmadığı için güvenilir biri “İl Sağlık Müdürü” yapıldı!

Yani patron “İl Sağlık Müdürü” olacakken, “Başhekim” oldu!

O nedenle Hasan Tosun izin yapıyor, Ertuğrul Güner çalışıyor!

Geçenlerde, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’in pratisyen hekim olan eşi Haktan Alcan Güner’in 2 yıl daha “Başhekim Yardımcısı” olarak görev yapacağını yazmıştım!

Haktan Alcan Güner’in, başhekimin odasında oturmak için iki yıl daha sözleşme imzaladığına vurgu yapmıştım!

O yazıdan sonra bir telefon aldım…

“Bu görüşüne katılmıyorum. Haktan Alcan Güner, Başhekim Hasan Tosun’un odasında oturmasa, hastanede işler yürümez! Orada olmaması gereken biri varsa, o kişi, Hasan Tosun’dur! Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Hasan Tosun’u istemiyordu! O dönemin İl Başkanı Muammer Avcı, sırf Ömer Selim Alan’a ‘inat olsun’ diye Hasan Tosun’u yeniden ‘Başhekim’ yaptı! Yoksa şimdi bu konuyu konuşmuyor olacaktık!”

https://www.pusulagazetesi.com.tr/yeni-yila-kilisede-girmek