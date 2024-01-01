KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN YENİ YIL MESAJI

“Canım Rab’bi yüceltir,

ruhum Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.” (Luka 1:46)

İnsanın kalbini korkulardan, keder ve karamsarlıktan koruyacak en güçlü kalkanı Azize Meryem Anamız bu şükür duasında bize göstermektedir: “TANRISAL SEVİNÇ.” Bu kalkan bize yürekten minnettarlıkla ettiğimiz şükür duaları karşılığında ihsan edilir. Gelecek günlerin karşımıza çıkaracağı sorunlarda herkesin aklını ve yüreğini koruyabilmesi için Meryem Ana’nın bu sırrına vakıf olmak gerekir.

Yeni bir yıl daha geldi ve hayat çok azlarının önüne Meryem’in çektiği zorlukları çıkarmaktadır.

Meryem, karanlıklardan ve kabuslardan geçti. Evlenmeden hamile kalmanın utancını taşıdı. Gebeliğinin son haftalarında Nasıra’dan Beytlehem’e yüz kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Kimsesiz, bir ahırda doğum yapıp, Mısır’a kaçarak mülteci oldu. Biricik Oğul’unun çarmıhtaki elemlerini ve ölümünü seyretti.

Ama o tüm bunları duayla taşıdı ve içtenlikle Rab’bi övmeyi sürdürdü. Çünkü bunu yaptığında gördü ki, “Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edemez.” Şikayetler susup da her Tanrı övülmeye başlandığında, insanın kalbine Tanrı’nın Krallığı’nın ilahi bir sevinç ve coşkuyla indiğini, bütün kötülüklerden güçlü bir iyiliğin, tüm haksızlıklardan üstün bir adaletin olduğunu keşfetti.

Meryem gibi bizim de hayatımız göksel ışıkla aydınlığında karşılaştığımız sorunları artık farklı değerlendirmeye başlarız. Bir diğer aydınlanmış Aziz Havari Pavlus, imanlılara belki de yeni yılın en güzel müjdelerinden birini veriyor: “Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” (I.Korintliler,10:13).

Yeni Yıl ve Rab İsa’nın Doğuş Bayramı sezonu örtüşmektedir. Kutlu Doğuş olayları bizlere 2024 yılı için de umut esinlemektedir. Orada Tanrı’nın, kâbusları nasıl kutlanacak olaylara dönüştürdüğüne tanık olmaktayız. Meryem Ana gibi biz de bu yeni yıla duayla girersek ve tüm yıl boyu şükrederek ilerlersek biz de aynı Tanrı’nın sürpriz dokunuşlarını ve tesellilerini kendi mütevazi yaşantımızda tadacağız.

Meryem Anamız meleklerin güç toplamak ve tazelenmek için ne yaptıklarının sırrına ermişti: Tanrı’ya yönelmek, ellerini huşuyla göğe yükseltip Tanrı’mızın haşmetli büyüklüğünün ve ölçülmez Baba sevgisinin farkına varmak ve onun birer birer üstümüze yağdırdığı nimetleri saymaya başlamak, ilahilerle ve takdir dolu bir yürekle şükürler sunmak.

En yücelerde olan Tanrı’ya yücelik olsun.

Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.

Her daim kutsarız seni, Rab.

Mukaddes adını överiz ebetler ebedince.

Rab, bugünü (yılı) huzurla geçirmeye layık kıl bizi

Ve günahtan koru.

Atalarımızın Tanrı’sı, kutsalsın sen.

Senin muhteşem adın sonsuza dek övülmeye değerdir. Amen (Sabah Ayininden)

Yeni yılı süslenmiş Noel ağaçlarıyla, zengin şölen sofralarıyla, göz alıcı ışıklarla aydınlatılan ev, sokak ve caddelerle, sabahı bulan eğlencelerle ve hediyelerin alışverişiyle kutlamamızın amacı sevinci çoğaltmak ve yaşama mutluluğunu derinden hissetmektir. Ancak kalıcı mutluluğu yakalamaya yönelik bu abartılmış çabalarımızın sonuçsuz kalacağını içten içe bilmekteyiz. Çünkü bizi sabahın acı gerçeklerinin karşılayacağının ve yeni yılın bin bir meydan okuyuşla karşımıza dikileceğinin farkındayız.

Gelin, bu yeni yılda yeni bir yol deneyelim. Yeni yılın ilk gününden itibaren Azize Meryem gibi Tanrı’ya şükür ve övgü sunarak, her daim onun harikalarını ilan eden dua ve ilahilerle yola koyulalım. Şikâyet ve isyandan vazgeçelim. Hayattaki beklentilerimizi karşılamayan geçen yıllara karşı yüreğimizde çöreklenmiş sızlanmaları bir yana bırakalım. Aklımızda sürekli tekrarlanan, hayatımızın daha bir düşsel ve masalımsı olması gerektiğini fısıldayan olumsuz düşünceleri susturalım. Hayat bize karşı daha cömert ve eli açık davranabilir, daha konforlu olanaklar, daha gölgesiz günler, pürüzsüz bir sağlık, esenlik ve başarı sunabilirdi, itirazından vazgeçelim. Çünkü bu tam karşılanamayan arzular ruhumuzun derinliklerine saplanmış çürük bir diş gibi zamanlı zamansız bizi altüst edebilir, özellikle yeni yıl döneminde yersiz bir karamsarlığa sürükleyebilir.

Hoşnutsuzluğun dikenlerinden kurtulmalıyız ve işte onun ilacı ve dermanı Tanrı’yı minnet ve şükürle yüceltmede saklıdır. Gelin, onun bize geçmiş yıllarda verdiklerini tek tek saymaya başlayalım: hayatımızı, ömrümüzü, yetenek ve fırsatları, aile ve dostlarımızı, sağlık ve mutluluğumuzu. O kadar çok ki! Zaten saydığımız esnada tarifsiz bir coşku dolduracak kalbimizi ve iliklerimize dek yaşama sevincini hissedeceğiz.

“Canım Rab’bi yüceltir, ruhum Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.”

Bu Yeni Yılın gerçekten ‘yeni’ olabilmesi için gelin denenmemişi deneyelim. Yeni olan, yaşama dair minnettarlığımızı şikayetlerimizden ziyade çoğaltmak, hayatın bize verdiklerini ve henüz vereceklerini doğru hesaplamaktır. Yeni yıl geçmişin hatalarını, bizden ya da başkalarından kaynaklansın, affetmenin ve unutmanın zamanıdır. Yeni yıl bizi taze düşler kurmaya, geçmişi düzeltmeye, tamamlamaya ve yeniyi inşa etmeye davet ediyor.

İşte, ancak bu soylu duruşu sergileyebilirsek 2024 yılı için temiz bir vicdanla ve samimi duygularla

MUTLU YENİ YILLAR! ŞNORHAVOR NOR DARİ! diyebiliriz.

Hepinize Tanrı’nın bereketini, mutluluk, esenlik ve sağlık diliyorum.

Dualarımla,

SAHAK II

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad