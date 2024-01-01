Göktaş: Hazreti İsa’nın en büyük düşmanları Romalılardı

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Peygamber Sevdalıları tarafından düzenlenen “Mücadele ve Örnek Hayatıyla Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’i Anma” programında konuşan ilahiyatçı-yazar Mehmet Göktaş, Hazreti İsa gelmeden 63 yıl önce toprakları (Filistin) Roma tarafından işgal edilmişti. Hazreti İsa’nın en büyük düşmanları Romalılardı. İkinci düşmanları da Roma tarafından mabede tayin edilen ve İsrail oğullarının da beğenmediği rahiplerdi” dedi.

Peygamber Sevdalıları Bağcılar Derneği, Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla “Mücadele ve Örnek Hayatıyla Hazreti İsa ve Hazreti Meryem‘i Anma” programı düzenledi.

Emin Altuntaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ilahiyatçı-yazar Mehmet Göktaş, Allah’u Teâlâ’nın Müslümanlara Hazreti İsa’nın kim olduğunu Hristiyan alemine anlatma görevi verdiğini ancak Müslümanların bu görevi yerine getirmede başarılı olamadıklarını söyledi.

Allah’u Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’i indirmesinin sebeplerinden birisinin ‘Allah velet edindi’ diyenleri uyarmak için indirdiğini ancak Müslümanların bu görevi hakkıyla yerine getirmediğini ifade etti.

“Hazreti İsa’nın en büyük düşmanları Romalılardı”

Göktaş, “Hazreti İsa ve Hazreti Meryem Yahudi‘ydi. Onların yaşadığı coğrafyayı bilmeden tanıyamayız. Hazreti İsa gelmeden 63 yıl önce toprakları (Filistin) Roma tarafından işgal edilmişti. Yahudiler bir mesihin geleceğini ve kendilerini Roma’dan kurtaracaklarına inanıyorlardı. Mesih olarak ortaya çıkanlar, Roma tarafından yok ediliyorlardı. Hazreti İsa’nın en büyük düşmanları Romalılardı. İkinci düşmanları da Roma tarafından mabede tayin edilen ve İsrailoğullarının da beğenmediği rahiplerdi. Roma, haraç toplarken bu rahipleri kullandığı için halk tarafından istenmiyorlardı. İşte böyle bir zamanda, Allah’u Teâlâ Hazreti İsa Aleyhisselam’ı gönderiyor.” diye konuştu.

“Hazreti İsa bir beşerdi, kendinden önce gelip geçen resuller gibi bir resuldü”

Allah’u Teâlâ’nın Hazreti İsa’ya başka peygamberlere vermediği mucizeleri verdiğini hatırlatan Göktaş, “Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde özellikle bahsediliyor. Allah, ‘biz Meryem oğlu İsa’ya çok büyük mucizeler verdik’ diyor. Çünkü Yahudilerin inanması lazım. Bu adam Tevrat’ımızı biraz değiştirebilir. Allah o yetkiyi vermiş diyebilmeleri için ölüleri diriltiyor, çamurdan yaptığı kuşları uçuruyordu. Gözleri görmeyene dokunduğunda gözleri açılıyor, abraş hastasını iyileştiriyordu. Tüm Yahudiler bunu görüyordu ve büyük bir peygamber olduğunu görüyorlardı. Her peygamber böyle mucizeler gösterememiştir. Hazreti İsa bir beşerdi. Kendinden önce gelip geçen resuller gibi bir resuldü. Hazreti Meryem babasız bir çocuk dünyaya getirecekti. Onun için Allah, öncelikle iffetine dikkati çekiyor. Hazreti Meryem, namusun abidesidir. Allah, Hazreti Meryem’i çocukluğundan beri onu insanlara numune olarak gösteriyordu.” şeklinde konuştu.

“Pavlus, Hazreti İsa’ya inanlara zulmediyordu”

Göktaş, “Bugünkü Hristiyanlık neyin nesi? Hazreti İsa 33 yaşından sonra ortada görülmedi. Kimileri çarmıha gerildi diyor kimileri göğe yükseldi diyor. Ortada olan şey artı Hazreti İsa’nın olmayışıdır. Hazreti İsa hayattayken İncik diye bir şey yoktu. Sadece hatıraları vardı. Miladi 70 yılına gelindiğinde Roma öyle bir katliam yapıyor ki, geride kalan Yahudileri dahi Kudüs’ün dışına çıkarıyorlar. Ondan sonra Pavlus denilen bir adam ortaya çıkıyor. Hazreti İsa’nın döneminde yaşamış ama hiç görüşmemişler. Pavlus, Hazreti İsa’ya inanlara zulmediyordu. Hazreti İsa’dan sonra ona inananlara zulmetmek için Şam’a girmiş ve birdenbire gökyüzünde bir ışık gördüğünü ve korkuda bayıldığını, ayıldığında ise Hazreti İsa’nı kendisine inananlara dinini anlatmasını istediğini, halka havari olduğunu söyledi.” dedi.

Bugünkü Hristiyanlığın kurucusunun Pavlus olduğunu belirten Göktaş, gittiği her yerde Hazreti İsa’nın bir gün döneceğine inanmalarını, Yahudilere yasak olan birçok şeyin aslında haram olmadığını söyleyerek Roma’nın hoşlanacağı bir din ortaya çıkardığını ifade etti.

Hazreti İsa’nın insanlara örnek olacak bir hayatı ortaya koymak için fırsat verilmediğini, bunun için son bir peygamberin (Hazreti Muhammed) daha geldiğini aktaran Göktaş, peygamber efendimizin hayatının he alanında örnek bir hayat sergilediğini söyledi.

Göktaş, “İsrailoğulları, en güzel günlerini Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut zamanında yaşamışlardır. Yahudiler tarihte hiçbir zaman 75 yıldan fazla devlet olamamışlardır. Şimdi 75’inci yılına girdiler. Onun için yakında pılını pırtını toplayıp gideceklerdir. Onun için HAMAS’ı, Kassam Tugaylarını basit görmeyelim. ” diye konuştu.

Hazreti Meryem İsa Hazreti İsa’nın anlatıldığı bir sinevizyon gösteriminin de yapıldığı program, Molla Abdülbari Çelik’in yaptığı dua ile son buldu. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/990453-goktas-hazreti-isanin-en-buyuk-dusmanlari-romalilardi/