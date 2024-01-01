Genel Başkan ulusal ‘yas’ dedi: CHP’li Başkan yeni yıla Kilise’de girdi, diğeri ücretsiz halk konseri verdi

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Ulusal yas isteyen CHP’nin Çaycuma Belediyesi yeni yıla ücretsiz halk konseri ile girdi. CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ise yeni yıla Kilise’de içerek, şarkı söyleyerek girdi.

GAMZE TAŞDEMİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir hafta önce teröre verdiğimiz 12 şehidin ardından ulusal yas ilan edilmesini istemişti. CHP’li Çaycuma Belediyesi yeni yıla ücretsiz halk konseri ile girdi. CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ise yeni yıla Kilise’de içerek, şarkı söyleyerek girdi.

CHP, Irak’ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olduğu, 1’i ağır 13 askerimizin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından, ülke genelinde yas ilan edilmemesi tartışma konusu yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ulusal yas ilan edilmesini istedi. Tartışmalar devam ederken, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte 7 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Özcan, “Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına, Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘YAS’ ilan ediyorum. Bu bağlamda yılbaşı akşamı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda, canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içerisinde yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve Yüce Milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında, gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar, tereddütsüz bir şekilde idaremizce uygulanacaktır” dedi.

CHP’li Çaycuma Belediyesi ise her yıl yaptığı ücretsiz halk konserini yineledi.

Maske Orkestrası’nın sahne aldığı Çaycuma’da alkol sınırını aşanlar olay çıkardı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ise yeni yıla Kilise’de girdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİRSE NELER OLUR?

Milli yas dönemlerinde, genellikle toplu yas ve saygı gösterme amacıyla bazı kısıtlamalar ve yas ilanları uygulanır. Bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.

Bu dönemlerde düğün yapmak ve eğlence mekanlarını açmak genellikle kabul edilemez ve toplumsal hassasiyet nedeniyle hoş karşılanmaz. Dolayısıyla, milli yas dönemlerinde çoğu ülkede düğünler ve eğlence mekanları genellikle kısıtlanır veya tamamen yasaklanır.

Milli yas ilanının kapsamı ve süresi, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, bir ülkede milli yas döneminde hangi etkinliklerin izinli veya yasak olduğu, hükümetin aldığı kararlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir milli yas döneminde düğün yapmak veya eğlence mekanları açmak istiyorsanız, yerel yetkililerin talimatlarına ve kısıtlamalara dikkat etmeniz önemlidir. Genelde toplumsal saygı ve hassasiyet gösterme amaçlı olarak bu tür etkinlikler ertelenir veya iptal edilir.

Türkiye’de geçmişten bu güne ilan edilen Milli Yaslar şu şekilde:

* 1938 Atatürk’ün Vefatı

* 1973 İsmet İnönü’nün Vefatı

* 1989 Ayetullah Humeyni’nin Vefatı

* 1993 Turgut Özal’ın Vefatı

* 2001 İkiz Kuleler (11 Eylül) Saldırısı

* 2005 Papa II. Jean Paul’un Vefatı

* 2011 Japonya Tohoku Depremi Ve Tsunamisi

* 2012 Rauf Denktaş’ın Vefatı

* 2014 Soma Maden Faciası

* 2014 Filistin’deki Koruyucu Hat Operasyonu

* 2014 Pakistan’ın Peşaver Kentindeki Saldırı

* 2015 Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud’un Vefatı

* 2015 Süleyman Demirel’in Vefatı

* 2015 Ankara Garı Saldırısı

* 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı

* 2016 Dolmabahçe Polis Noktası Saldırısı

* 2017 Mısır’daki Sina Camii Saldırısı

* 2018 Gazze Sınır Protestoları

* 2023 Kahramanmaraş Depremi

* 2023 Gazze’de Sivil Hastane’ye karşı gerçekleştirilen İsrail’in bombalı saldırısı

https://www.pusulagazetesi.com.tr/genel-baskan-ulusal-yas-dedi-chpli-baskan-yeni-yila-kilisede-girdi-digeri-ucretsiz-halk-konseri-verdi