“2023 Yılının En Antisemit Vakası” anketi sonuçlandı

2023 yılında meydana gelen ve “Afedersin Antisemit” köşemizde yer alan antisemit olaylardan 14 tanesini derlediğimiz anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2023 itibariyle sonuçlanmıştır. Bu yıl birden fazla vakaya oy vermeyi mümkün kılarak değişik istatistikler elde etmeyi başardık. Her sene olduğu gibi anketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, antisemitizmi hatırladıkça ve hatırlattıkça çevremizde bilinç oluşturacağız!

Bir yıl içerisinde yaşanan antisemitizme dikkat çekmek için hazırlanan anketin sonuçları aşağıdaki gibidir.

2023 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2024’te antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.

%13,6 – Liselerde Antisemitizm

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Ulus Özel Musevi Lisesi’yle gerçekleştirdiği bir spor müsabakasında Üsküdar Amerikan öğrencisi bir gencin Hitler selamı vermesi üzerine başlayan tartışma konunun Hisar Lisesi‘nde tartışılırken öğrencilerin Nazi sempatizanı söylemler yapmasıyla özel okullarda yükselen bir antisemit söylem problem olduğu gerçeğini ortaya çıkarttı. Olaylardan sonra Avlaremoz’a ulaşan bir başka görselde Tarhan Lisesi öğrencilerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde öğretmenleri ile beraber Nazi selamı verdikleri ortaya çıktı.

%13,5 – Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılma talebi

7 Ekim’de Hamas’ın İsrailli sivillere saldırmasıyla başlayan İsrail – Hamas savaşını mütakiben Yeni Akit yaptığı yanıltıcı haber ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her Yahudinin İsrail’in doğal vatandaşı olduğunu iddia etmiş ve savaşmaya gidenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etmişti. Bu haberi takip eden günlerde İyi Parti milletvekili Nimet Özdemir de çifte vatandaş olan Yahudilerin tespiti için TBMM’ye soru önergesi vermişti. Anketi oylamaya açmamızın ardından ise HÜDA PARbenzer taleplerle kanun teklifi sunacağını bildirmişti.

%11,4 – Yahudiler giremez!

İstanbul’da bulunan Rağmen Sahaf savaşın devam ettiği günlerde dükkanının girişine çift dilli olarak ‘Yahudiler giremez’ ibaresi bulunan bir afiş asmıştı. Sahafın sahibi Özkan Mustafa Küçükkural daha sonra JTA’ya verdiği röportajda Yahudilerden hiçbir şey almak istemediğini ve onlara hiçbir şey satmak istemediğini bu şekilde belirttiğini açıklamıştı.

%11 – Balat Or Ahayim Hastanesinin hedef gösterilmesi

Kendilerini hekim olarak tanımlayan bir grup Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında İsrail’i protesto etmek amaçlı eylem yapmış, çektikleri klip ile tüm sağlık çalışanlarını İsrail’i protesto etmek amaçlı nöbete davet etmişlerdi.

%7,8 – Garipoğlu ailesi ve antisemit komplo teorileri

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile beraber çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış fotoğraf sebebiyle Türkiye yeniden Münevver Karabulut cinayetini tartışmaya başladı. Garipoğlu ailesinin Yahudi olduğu ve Karabulut’un bir Yahudi ayinin parçası olarak kurban edildiği iddia edildi. İddia tekrar Fatih Altaylı’nın programına katılan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından yinelendi. Epözdemir’in iddiaları arasında Orta Çağ’dan kalma ‘Mayasız ayini’ kan iftiraları da vardı.

%7,7 – Yahudilere Ölüm Pankartı

Reddit isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan bir görüntüyle Filistin yürüyüşünde antisemit içerikli bir afiş kullanıldığı iddia edildi. Afişte ‘Yahudilere Ölüm’, ‘Türkiye’de Yaşıyan Yahudilere Yönelik Yeni Bir Av’, ‘Yahudi Avı Başlasın’, ve ‘Yahudi Kanı Bize Helal’ gibi söylemler yer aldı.

%7,2 – AKP’li Süleyman Sezen Adolf Hitler’i rahmetle andı

Samsun’un Atakum ilçesinin AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Sezen, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’i ‘rahmetle andı‘: “Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır.” Oturumu yöneten CHP’li belediye başkanı Cemil Deveci, bir üyenin itirazı üzerine, “Yani hepimiz duygusalız. Böyle, buna benzer tepki verebiliyoruz. İnsanız, gayet normal hiçbir itirazım yok ama yarın öbür gün sorunla karşılaşmayalım” dedi.

%5,7 – Deprem

6 Şubat depremi sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında depreme Yahudilerin sebebiyet verdiğine dair komplo teorileri yayıldı. Depremin Yahudiler tarafından önce bilindiği ve buna göre davrandıkları da iddia edilirken, pek çok siyasiye deprem ile ilgili yaptıkları eleştiriler sebebiyle ‘Yahudi’ hakareti edildi. Bunun dışında deprem sonrası zarar gören Antakya Sinagogu’ndan korunmak üzere çıkarılan Tora parşömenleri ve İsrailli ZAKA yetkililerine teslim edilen Ester parşömenleri yüzünden Türkiye Yahudi Toplumu yetkilileri ve din adamları tarihi eser kaçakçılığı yapmak ile suçlandılar.

%5,5 – Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer’in Yahudilere açıkça düşmanlık beslemesi

Ülke TV’de gerçekeleşen canlı yayınında konuk olarak yer alan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, konuşması sırasında ayrımcı, hedef gösterici, genelleyici ve antisemit söylemlerde bulunmuştu. Murat Özer daha sonra sosyal medyada konuşmasını gurur duyarak paylaşmış ve Yahudilere düşman olduğunun altını çizmişti. Özer konuşmasında İbranice paylaşım yapabilen tüm sosyal medya kullanıcılarının Yahudi olduğunu varsaymış, tüm Yahudilerin aynı fikirde olmasını beklemiş, tüm Yahudilerin Türkiye’ye sadakat beyanında bulunması gerektiğini söylemiş, Yahudilerin Türkiye topraklarında misafir olduğunu ve eşit vatandaş olmadığını belirtmiş ve Yahudi ibadethaneleri de hedef haline getirmişti.

%3,9 – İzmir Etz Hayim Sinagogu’na vandalizm

Savaşın ilk ayında İzmir’de bulunan Etz Hayim Sinagogu’nun duvarına kırmızı sprey boyayla ‘Katil İsrail’ ibaresi yazıldı.

%3,8 – Maçka Parkı’nda Nazi buluşması

İstanbul’daki Maçka Parkı’nda Nazi sempatizanları 30 Ağustos buluşması yaptı. Buluşmaya ait fotoğraf, “Kimseden korktuğumuz yok! Gözünüzün önünde açtık bayrağımızı” notuyla paylaşıldı. Nazi sempatizanı bir X kullanıcısı, düzenlediklerini iddia ettikleri buluşmadan dört kişinin göründüğü ve Nazi bayrağı tuttukları bir fotoğrafı da paylaştı.

%3,5 – 14 Mayıs (ve 28 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimi

Seçim sürecinin öncesinden başlayarak sonuna dek adaylar üzerinden antisemit komplo teorileri yürütüldü. Bu süreçte sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve pek çok farklı siyasi figür hem Yahudi (ve kimi zaman da Ermeni veya Rum olmakla) suçlanırken, paylaşım yapan bazı kişiler karşı cephede olanları yine Yahudi olmakla suçladı.

%2,8 – Fener’de bulunan iki Rum yapısına saldırı

İstanbul’da Rum toplumuna ait Fener’deki Meryem Ana Kilisesi ve Fener Rum Lisesi’ne antisemit nitelikte gerçekleşen saldırıda, okul ve kilisenin duvarlarına “Kahrol İsrail” ve “Kudüs Filistin’in başkentidir” yazılmış, ayrıca okul ve kilise binasına taş atılmıştı.

%2,6 – Eskişehir Protestan Kilisesi’ne tehdit

Eskişehir Protestan Kilisesi’ne zorla girmeye çalışan iki şüpheli kilisenin pastörünü “Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Polisi ararsanız sizi yakarım” diyerek tehdit etmişti.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/01/2023-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2023-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi