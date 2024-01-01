2023 bitti, hastane vakıfları seçimleri yapılamadı

Azınlık hastane vakıflarının yönetimleri için yapılacak seçime dair seçim yönetmeliğinin niçin geciktiği konusunda resmi bir açıklama yok. Ancak kulislerde doğruluğu teyit edilmemiş duyumlar var.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi vakıflarının geçen yıl (2023) seçim yapması gerekiyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hastanesi olan vakıflar için hazırladığı yönetmelik taslağı da bu takvime uygun olarak yıl içinde 15 Haziran’da şekillenmişti. Taslağa yönelik olarak azınlık vakıflarından gelen düzeltme önerileri de Haziran ayının sonlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştu.

2022’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte “Hastaneleri olan vakıfların seçimleri 2023 sonuna kadar yapılacaktır” denmesine rağmen, yönetmelik geçen yıl yayınlanmadı. Dolayısıyla azınlık toplumlarının hastanelerinin yönetimleri için ne zaman seçim yapılacağı, belirsizliğini koruyor. Bilindiği gibi vakıf yönetimleri ilgili toplum üyelerinin sandıklarda kullandığı oylarla belirleniyor.



Kulislerde neler konuşuluyor?



Hastane vakıfları için yayınlanacak seçim yönetmeliğinin niçin geciktiği konusunda resmi bir açıklama yok. Ancak kulislerde doğruluğu teyit edilmemiş duyumlar var. Bunlardan ilkine göre hükümet çevreleri, yönetmelik sonrasında gerilim, münakaşa istemiyor ve bunun için vakıflardan güvence talep ediyor. Bilindiği gibi bilhassa Ortaköy ve Beyoğlu Üç Horan seçimleri öncesinde gerek seçmen listeleri gerekse seçim sandıkları konusunda büyük tartışmalar yaşanmış, VGM’nin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) müdahalesi ve toplumun duyarlı davranmasıyla bu sıkıntılar çözülmüştü. Ancak Beyoğlu Üç Horan seçiminin iptali için eski yönetim yine de dava açmış ve bu dava mahkeme tarafından kabul görmüştü. Hükümetin bu tür süreçlerin tekrar yaşanmaması için “güvence” talep ettiği öne sürülüyorsa da, böyle bir güvenceyi kimin vereceğinin yanıtı da yok.

Bir diğer kulis bilgisi ise taslakta yer alan “yönetim kurulunda doktor bulundurma” şartı hakkında. Bazı toplumların bu şartı yerine getirmekte zorlanacağı, dolayısıyla bu şartın değiştirilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor, ancak böylesi bir konunun çözümünün niçin aylar boyunca sürdüğü de yanıtlanamayan bir konu.

Kulislerde dile getirilen iddialar bir yana, yönetmeliğin niçin geçen yıl yayınlanmadığı sorusunun yanıtı hala bulunabilmiş değil.



Kimler hazırlık yürütüyor?



Ermeni toplumu açısından kritik öneme sahip Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yönetimi için çeşitli çevreler uzun süredir hazırlık yürütüyor. Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yönetim için aday olduğunu ve liste hazırlıkları yürüttüğünü resmi olarak açıklamıştı. Öte yandan Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı’nın eski başkanı ve eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan’ın da hazırlık yürüttüğü biliniyor. Alcan yönetmelik yayınlandıktan sonra resmi bir açıklama yapma eğiliminde. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu ise henüz net bir tutum belirlemiş değil.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’ndaki seçim süreci de Rum toplumunun dikkatle takip ettiği bir süreç olacak. Ancak burada nasıl çalışmalar yürütüldüğü konusunda basına çok fazla yansıyan bilgi yok. Velhasıl 2023 bitti ancak yönetmelik bir türlü yayınlanmadı.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29629/2023-bitti-hastane-vakiflari-secimleri-yapilamadi