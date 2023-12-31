Cübbeli Ahmet Hoca, Hristiyan adeti olan Noel kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cübbeli, “Gazze’deki çocukların organları diri diri sökülürken o silahları veren hristiyanların bayramını kutlamaya hazırlananlar Allah’tan büyük bir bela bekliyorlar” dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Hristiyan adeti olan Noel kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cübbeli, “Gazze’deki çocukların organları diri diri sökülürken o silahları veren hristiyanların bayramını kutlamaya hazırlananlar Allah’tan büyük bir bela bekliyorlar” dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları:

Gazze‘deki bütün silahlar Alman çünkü o alman gavurdan daha büyük gavur var mı? Türkiye’nin baş düşmanı baş düşmanı alman gavurlar… İşte al sen kimin Noelini Hristiyan bayramını kutluyorsun. Almanlar hristiyanlar Yahudiler bunlara veren kim ondan bu kadar Müslümanın canlı canlı organları kesiliyor, fosfor bombaları ile titreye titreye ölüyorlar bunlara silah verene adamın dini bayramını kutlamaya hazırlanıyor bu kadar Müslümanım geçinen biz bunlar nasıl kurtaracak bizi buna nasıl bahsedecek kardeş sohbetler ulaştıran bir kişi dahi en ufak bir sembolik hareketle bile en ufak bir sembolik bir ağaç figürüyle bile çam figürüyle bile başka gün yapmadığı işleri yaparak katılmasın belasını aramasın kimse burada bu zulmü ondan sonra onda bırak eğlenme zamanımı ya neyi kutluyorsun bayram gibi kurban bayramı gibi alışveriş yaptılar haberler şeyleri gösteriyor mısır Çarşısı’nı bilmem nesi her bayramda gösterilen manzaralar şeker kaç lira lokum kaç lira dolmuşlar orada herkes çerez alıyor bir gün önce ya bir gün sonra ye…

https://www.yeniakit.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hocadan-yilbasi-kutlamasi-aciklamasi-1817675.html