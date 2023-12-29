SON DAKİKA | Hedeflerinde sinagog, kilise ve büyükelçilik vardı! MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: 32 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Türkiye’deki sinagog, kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ‘a operasyon düzenlendi. MİT ve Emniyet’in ortak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonla ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında “Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız” dedi.

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye’deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 32 kişi gözaltına alındı.

3 SÖZDE YÖNETİCİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde sorumluları Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani de bulunuyor.

BAKAN YERLİKAYA: ‘TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” operasyonunda 29 şahıs yakalandı. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.

Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.”

https://www.mynet.com/son-dakika-sinagog-ve-kiliselere-saldiri-hazirligindaydilar-mit-ve-emniyet-ten-ortak-operasyon-32-kisi-yakalandi-110107171240