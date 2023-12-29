Demre’ye nüfusunun 7 katı turist akın etti. Hepsi Noel Baba Kilisesi’ne gitti

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Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan (Noel Baba Kilisesi), yılbaşı yaklaşırken turist akınına uğradı. 30 bin kişilik Demre’nin yedi katından fazla turist, ilçeye gelip kiliseyi gördü.

Demre ilçesi, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan 6 ören yeri ve müzeye ev sahipliği yapıyor.

Patara, Ksanthos, Simena ve Myra ören yerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin sıkça uğradığı yerlerden.

‘Noel Baba’ lakaplı Aziz Nikolaos’un, milattan sonra 300 yılında Demre ilçesinin Patara bölgesinde doğduğu ve burada piskoposluk görevi yaptığı, Myra’da vefat ettiği biliniyor.

Her yıl 6 Aralık’ta dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, hac görevi için Demre ilçesine akın ediyor. Aziz Nikolaos’un kilisesini ziyaret edip, mezarının başında ayin düzenliyorlar.

DEMRE, NÜFUSUNUN 7 KATINDAN FAZLA TURİST

Demreli sayılan Aziz Nikolaos’un mezarını görmeye 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi. 2023 yılının kasım ayına kadar olan verilere göre ise bu rakam 232 bin 478’e ulaştı.

Nüfusu yaklaşık 30 bin olan Demre, nüfusunun 7 katından fazla turisti Aziz Nikolaos için ağırladı. İlçedeki ören yerlerine ise bu yılın kasım ayına kadar toplam 938 bin 58 turist geldi. İlçe, nüfusunun 31 katı kadar turist çekti.

“NOEL BABA, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN ÇOK SEVDİĞİ BİR FİGÜR”

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, ilçeye olan turist ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçenin ekonomisinin de turizm sayesinde geliştiğini ifade eden Cengiz, “Noel Baba, özellikle çocukların çok sevdiği bir figür.

Onlara hediye getireceğine inanıyorlar. Kilisede ayinler yapılıyor. Dünyanın birçok köşesinden gelen Hristiyanlar, hac görevi için kiliseye geliyor. Biz de bu kültürel mirasımızı en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“GEÇEN YILI GEÇEÇEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ”

Başkan Cengiz, Aziz Nikolaos’un mezarını görmeye gelen turist sayısının geçen yıla göre yükseldiğini söyledi. “Geçen yıl 235 bin civarındaydı. Bu yıl kasım ayına kadar 232 bin oldu. Yıl bitmeden geçen yılı geçeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

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Almanya’dan tatil için gelen Harun Toklu, ailesi ve çocuklarıyla birlikte Aziz Nikolaos’un kilisesine geldi. Çocuklarının meraklı ve mutlu olduğunu belirten Toklu, “Çok ilgilerini çekiyordu. Biz de zamanımızı değerlendirip Noel Baba kilisesini gezdik” dedi.

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MUCİZELER ANLATILIYOR

‘Mucizelerin Azizi’ olarak tanınan Aziz Nikolaos’un adına Myralılar tarafından inşa edilen ve zaman içinde çeşitli onarımlar gören kilise duvarlarında Aziz Nikolaos’un yaptığına inanılan mucizeler anlatılıyor.

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Kilisenin içinde, balık pulları ve akanthus yapraklarıyla süslenmiş Roma Dönemi’nden kalma bir lahit var. Bu lahdin Aziz Nikolaos’a ait olduğu sanılıyor. Ayrıca Antalya Müzesi’nde, Aziz Nikolaos’un kemiklerinin de sergilendiği söyleniyor.

NOEL BABA KİLİSESİ

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Antalya’nın Demre ilçesinde yer alan, Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos’un mezarının bulunduğu tarihi bir kilisedir. Kilise, 6. yüzyılda başlayıp 11. yüzyılda tamamlanmıştır.

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Kilise duvarlarında Aziz Nikolaos’un mucizeleri resmedilmiştir. Kilise, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer almaktadır. 12. Kiliseyi ziyaret etmek isterseniz, giriş ücreti 390 TL’dir1. Kilise, her gün 08:30-17:30 saatleri arasında açıktır.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/demreye-nufusunun-7-kati-turist-akin-etti-hepsi-noel-baba-kilisesine-gitti-749999h.htm?page=12