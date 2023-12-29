Azerbaycan Hükümeti, restorasyon gölgesinde Artsakh’taki Ermeni kültürel mirasına vandallığı destekliyor (Foto)

Kültür haberleri yayımlayan Amerika merkezli “Hyperallergic” dergisi yazarı Maya Pontone, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da (Artsakh) kalan Ermeni kültür miras nesnelerine yaptığı saldırılarla ilgili bir makale kaleme aldı.

Makalede “Azerbaycan, ataların vatanı olan Dağlık Karabağ’dan etnik temizliği ve soykırımı yaparak 100.000 Ermeni nüfusunu yerinden ettirmekten sonra Ermeni kültür miras nesnelerine karşı saldırıları da arttırdı” yazıldı.

Pontone’ye göre, bölgedeki mezarlıklar ve 20 asırlı bir kilise yeni başlatılan ve genişletilen inşaat çalışmaları nedeniyle zarar gördü.

Ayrıca, başka bir dizi kiliseler, mezarlıklar ve başka tarihi yapılar Azerbaycan taciz edici eylemleri nedeniyle gittikçe daha fazla zarara uğruyorlar ve imha ediliyorlar.

New York’taki Cornell Üniversitesi’ndeki “Caucasus Heritage Watch” (CHW) araştırma sisteminin uygu izleme sonucunda Ekim 5’ten 3 Kasım’a kadar Azerbaycan buldozerlerinin Şuşi mezarlığın içinden giden bir yol kazdığını belli oldu.

Mezarlığında 1802-1913 tarihlerin yer aldığı yazılarla 78 tane mezar taşı olduğu deniliyor, ama mezarlığın kalın ormanlarla kaplı olduğu için de araştırmacılar, hangi mezar taşlarının zarar gördüğünü söylemeyi zorlanıyorlar.

Makale yazarı, Nahiçevan’daki binlerce Ermeni miras anıtılarının imha edildiğini yazarak şu ifadeleri kullandı:

“Dini yerlerde Ermeni yazıları, Ermeni tarihini silmek isteyen Azerbaycan işgali güçleri tarafından sık sık hedeflenmiş durumdaydılar.

Azerbaycan Hükümeti, sözde ‘restorasyon’ gölgesinde ‘Ermeni var oluş izinlerinin sahte olduğu’ gerçekle örtüşmeyen bilimsel tezi kullanarak kiliseler ve mezar taşlarına vandallık yapmayı ve kültür yağmacılığını destekledi.”











https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/29/Ermeni-Karabağ-Miras-Kültür/264893